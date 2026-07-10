”Trei medalii de aur și una de argint pentru România, la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale – CEOI 2026!”, anunță Ministerul Educației, potrivit News.ro.

Elevii premiați sunt: Victor Ioan Dobra, clasa a XI-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, medalie de aur; Rareș-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București, medalie de argint.

Coordonarea echipei a fost asigurată de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică: ș.l. dr. ing. Mihai Nan, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, și Alexandru Lorintz, reprezentant SEPI.

Cea de-a XXXIII-a ediție a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI) s-a desfășurat în perioada 5–10 iulie 2026, la Ljubljana, și a reunit tineri talentați din Europa Centrală și din țările invitate.

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La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier MEC.