Anual, ministerul Educației publică metarankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de câtre minister.

Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF „Carol Davila” din București și de Universitatea București.

Pe locul patru se află Politehnica București, iar pe locul cinci, Universitatea Transilvania din Brașov.

Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34 în clasament.

