Anual, ministerul Educației publică metarankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de câtre minister.
Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF „Carol Davila” din București și de Universitatea București.
Pe locul patru se află Politehnica București, iar pe locul cinci, Universitatea Transilvania din Brașov.
Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34 în clasament.
Top universități România
- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
- Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila din București
- Universitatea din București
- Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
- Universitatea Transilvania din Brașov
- Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
- Universitatea de Vest din Timișoara
- Academia de Studii Economice din București
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Universitatea din Oradea
- Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași
- Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
- Universitatea Politehnica Timișoara
- Universitatea Dunărea de Jos din Galați
- Universitatea din Craiova
- Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
- UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș
- Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
- Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
- Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
- Universitatea Ovidius din Constanța
- Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
- Universitatea Titu Maiorescu din București
- Universitatea Valahia din Târgoviște
- Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara
- Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași
- Universitatea Tehnică de Construcții din București
- Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
- Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
- Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
- Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
- Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia