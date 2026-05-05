Anual, ministerul Educației publică metarankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de câtre minister.

Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF „Carol Davila” din București și de Universitatea București.

Pe locul patru se află Politehnica București, iar pe locul cinci, Universitatea Transilvania din Brașov.

Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34 în clasament.

Citește și
Înscrierea copilului la școală în 2026. Acte necesare, calendar complet și ce faci dacă nu prinzi loc la școala dorită

Top universități România

  1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  2. Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila din București
  3. Universitatea din București
  4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
  5. Universitatea Transilvania din Brașov
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
  7. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  8. Universitatea de Vest din Timișoara
  9. Academia de Studii Economice din București
  10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  11. Universitatea din Oradea
  12. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași
  13. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
  14. Universitatea Politehnica Timișoara
  15. Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  16. Universitatea din Craiova
  17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  18. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș
  19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  20. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  21. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
  22. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
  23. Universitatea Ovidius din Constanța
  24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  25. Universitatea Titu Maiorescu din București
  26. Universitatea Valahia din Târgoviște
  27. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara
  28. Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași
  29. Universitatea Tehnică de Construcții din București
  30. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
  31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
  34. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia