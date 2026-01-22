Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a reunit, joi, în şedinţă extraordinară, pentru a analiza propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean referitoare la suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţ, după-amiază.

”Astfel, având în vedere prelungirea codului galben de precipitaţii mixte şi polei, pentru siguranţa elevilor, toate cursurile programate în cea de-a două parte a zilei sunt suspendate”, a anunţat CJSU.

Totodată, se recomandă ca elevii să rămână acasă pe perioada suspendării cursurilor pentru a preveni accidentele cauzate de gheaţă.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiţi să se deplaseze cu atenţie sporită pe trotuare şi să folosească încălţăminte adecvată, cu talpă aderentă.

De asemenea, şoferilor li se recomandă să se asigure că ​vehiculul este echipat corespunzător pentru iarnă, dacă deplasarea cu autoturismul este strict necesară.

