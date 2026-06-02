Ţări precum Olanda, Coreea de Sud şi Italia au interzis deja smartphone-urile în şcoli din cauza îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării şi comportamentului elevilor. Altele au interzis – sau iau în considerare interzicerea – accesului copiilor la reţelele sociale, scrie Reuters.

Ce prevede proiectul de lege propus de guvern

Proiectul de lege propus de guvernul polonez va interzice copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani să folosească telefoanele în incinta şcolii, inclusiv în pauzele dintre ore, şi va oferi şcolilor temeiuri legale pentru crearea unor locuri de depozitare a telefoanelor.

„Propunem interzicerea utilizării telefoanelor mobile în şcolile primare în timpul orelor şi al pauzelor... Suntem convinşi că părinţii şi profesorii ar trebui să dispună de un astfel de instrument”, a declarat premierul Tusk.

„Avem o problemă civilizaţională legată de dependenţa practic a tuturor, în special a celor mai tineri, de platforme, jocuri etc. Ne dăm seama că acest lucru poate avea consecinţe dezastruoase pentru viaţa copiilor şi pentru ţară”, a argumentat el.

Un proiect de lege separat, propus de ministrul pentru afaceri digitale, va impune noi obligaţii site-urilor web care oferă pornografie, astfel încât să se restricţioneze accesul copiilor.

Mecanismul de verificare a vârstei nu se poate baza pe declaraţii privind vârsta, date biometrice sau date despre activitatea online a utilizatorului, ci trebuie conceput în conformitate cu cerinţele privind confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal, a declarat anterior guvernul într-o justificare a proiectului de lege.

Planuri pentru limitarea accesului copiilor la reţelele sociale

În februarie, ministrul educaţiei, Barbara Nowacka, a prezentat, de asemenea, planuri pentru a interzice copiilor sub 15 ani utilizarea reţelelor sociale, deschizând calea către un potenţial conflict cu marile companii tehnologice americane.

Companiile din domeniul tehnologiei susţin că accentul ar trebui pus pe modul în care sunt utilizate dispozitivele, mai degrabă decât pe interdicţii totale, având la dispoziţie controale parentale şi alte restricţii specifice. De asemenea, acestea subliniază beneficiile smartphone-urilor pentru învăţare, comunicare şi siguranţă.