Câți părinți sunt mulțumiți de profesori și învățători. Aproape 40% plătesc pentru meditații private - studiu IRES

Noul an școlar începe cu multe lipsuri după cum arată un studiu IRES. Părinții explică faptul că au contribuit la renovarea sălilor de clasă și că, în anii anteriori, au fost nevoiți să plătească pentru manuale auxiliare și meditații.

Aproximativ trei milioane de elevi şi preşcolari încep luni cursurile anului şcolar 2024-2025. Noul an şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 6 iunie 2025.

Un studiu IRES a surprinsă părerile elevilor și ale părinților la începutul noului an școlar. Astfel, aproape jumătate (49%) dintre părinții elevilor din România spun că micuții sunt mai curând nerăbdători să înceapă cursurile. O vacanță care să dureze mai mult este opțiunea a 44% dintre copii, în timp ce 5% oscilează între cele două variante.

În ciuda entuziasmului arătat de cei mici, părinții recunosc faptul că există o serie de probleme cu care se confruntă în cee ace privește educația micuților. Astfel, ei explică faptul că doar 1 din 10 copii beneficiază de manuale și auxiliare gratuite. În majoritatea cazurilor copii primescgratuit manualele, dar părinții trebuie să plătească pentru auxiliare.

Sălile de clasă reprezintă, la rândul lor, o altă problemă pentru părinții din România. Mai exact, 14% susțin că au plătit pentru renovarea acestor spații, asta în timp ce 4% explică faptul că au fost singurii care au făcut acest lucru. În plus, doar 10% dintre părinți spun că în școlile în care învață copiii lor există cabinete stomatologice, același procent că există și personal medical pentru acestea

În ceea ce privește relația cu profesorii, doar 12% dintre părinții din România susțin că sunt nemulțumiți de cei care predau la clasa copilului lor. Cu toate, acestea 36% dintre aceștia explică faptul că și-au trimis copii la meditații private.

Principalele concluzii ale studiului

1. Unul din 10 părinți se consideră în mică măsură sau chiar deloc informat de către învățătorul/ profesorii copilului cu privire la parcursul educațional al acestuia, iar 12% dintre părinți sunt nemulțumiți de învățătorul/profesorii care predau la clasa copilului lor.

2. Trei sferturi dintre părinți susțin că, timpul anului școlar, discută zilnic cu copiii lor despre activitățile de la școală și despre parcursul școlar.

3. Contribuția părinților la renovarea sălilor de clasă nu a dispărut: 14% dintre participanții la sondaj au spus că au contribuit, alături de școală, la renovarea clasei, iar 4% spun că au fost singurii contributori.

4. Facilitățile cu cea mai scăzută acoperire în școlile din România sunt cele privitoare la asistența medicală și la hrană: doar 10% dintre părinți spun că în școlile în care învață copiii lor există cabinete stomatologice, același procent că există și personal medical pentru acestea și puțin peste un sfert (28%) că există un medic al unității de învățământ. Doar 12% dintre școli au bucătărie proprie și într-o cincime există sală de mese.

5. Programele care vizează alimentația sănătoasă în școli se derulează „cu lipsuri în meniu”: aproximativ jumătate dintre copiii școlari din România au beneficiat, în anul școlar 2023-2024, gratuit, de corn, lapte și fructe și în jur de 10% de masa caldă sau pachet alimentar gratuit.

6. Doar unul din 10 copii beneficiază de manuale și auxiliare gratuite; cei mai mulți primesc gratuit manualele, dar părinții trebuie să plătească pentru auxiliare.

7. 36% dintre părinții participanți la studiu au spus că, până în prezent, copiii lor au făcut meditații private.

8. 38% dintre elevi nu practică niciun sport, în afara orelor de educație fizică de la școală.

9. Peste jumătate dintre părinți cred că impactul smartphone-ului asupra copiilor este mai degrabă negativ, dar puțin peste o treime dintre părinți folosesc aplicații de control parental pentru a urmări modul în care copii utilizează dispozitivul mobil.

10. Prevederea din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar conform căreia telefoanele mobile le vor fi interzise elevilor în timpul orelor, „cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic”, este cunoscută de trei sferturi dintre părinți, iar 96% sunt și de acord cu aceasta.

