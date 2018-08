Studenții care în vacanța de vară fac practică. La final, se pot angaja

Pro TV

Vara e perioada stagiilor de practică pentru studenţi. Și cei pasionaţi de informatică preferă, evident, companiile de IT.

Când alţi colegi sunt în vacanţă, niște tineri învăţă de la angajaţii cu experienţa ce îi aşteaptă dacă îşi aleg această profesie. Pe baza unui contract determinat, studenţii muncesc între patru şi opt ore pe zi, iar cei mai buni dintre ei au şansa să rămână în firmă, la finalul perioadei de internship.

Aproape 100 de studenţi sunt încântaţi că fac practică într-o companie de comunicaţii mobile. Lucrează cot la cot cu angajaţii la dezvoltarea tehnologiei 5G sau a roboticii.

Alex, student: „Echipa mea se ocupă cu asamblarea unui braţ robotic. Suntem în faza de testare, în teorie fiecare deget ar trebui să se mişte."

În toamnă, Alex începe ultimul an la Facultatea de Telecomunicaţii. Speră însă că atunci când va relua cursurile va fi deja angajat în locul unde face cu drag practică acum.

Alex Urdăreanu: „Experienţa asta mă pune în temă cu ce se întâmplă în momentul de faţă pe piaţă."

Florin Ciocan, manager: „O perioadă de integrare, în funcţie de cât de repede acumulează anumite cunoştinţe, pot să facă anumite activităţi în mod autonom."

O companie de IT primeşte în fiecare vară 20 de studenţi, unii dintre ei de la facultăţi din străinătate. Anca studiază în Marea Britanie, la Universitatea din Southampton şi a venit special la Timişoara pentru stagiunea de practică.

Anca Milea, studentă: „Eu ce am făcut la facultate, acum în primul an, m-a ajutat o singură materie din primul semestru. Faptul că am venit aici şi am aprofundat o să ajute mai departe."



Alexandru Abrudan: „Mai bine sacrific vara, decât să nu vin. Îmi oferă o perspectivă de ansambul, ajungi să cunoşti oameni care lucrează de foarte mult timp în domeniu şi te ajută să înveţi, să progresezi, să evoluezi."

De regulă, companiile de IT au două programe de internship. Unul de 3 săptămâni, în care studenţii nu sunt plătiţi, şi altul de 3 luni, contracost, unde tinerii au oportunitatea să-şi aleagă programul. În funcţie de orar, primesc între o mie şi 2 mii de lei pe lună.

Alex a vrut să vină 3 săptămâni şi speră ca la final să fie angajat definitiv.

Alex: „Mi se pare că e cea mai bună oportunitate pentru un student de a putea să se angajeze şi să înveţe practic. Fiind la facultate ai un amalgam mare de materii."

Camelia Ardelean, director HR companie IT: „Sunt o generaţie foarte încrezătoare în puterile lor, avem un rol în a-i forma, avem un rol în a-i tempera atunci când e necesar."

Potrivit estimărilor făcute de firme, aproape jumătate dintre tinerii care fac un internship vara, rămân ca angajaţi în compania respectivă.

