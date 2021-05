Studenții mediciniști de la Iași ameninţă cu plângere penală pentru că nu sunt primiți la examene fără vaccin sau test PCR

În prag de sesiune, mii de studenţi din Iaşi au aflat că accesul în sala de examen le este condiţionat.

Viitorii absolvenţi de Medicină şi Farmacie trebuie să facă dovada că sunt vaccinaţi anti-covid sau că au trecut deja prin boală.

În caz contrar, studenţii vor trebui să prezinte un test antigen sau PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de proba de examen.

Tinerii ameninţă cu o plângere penală, în timp ce conducerea UMF susţine că regulile interne trebuie respectate pentru siguranţa celor care vor fi prezenţi în laboratoare şi amfiteatre.

Peste 2.100 de studenţi, din totalul celor 9.000 care ar trebui să intre în sesiune, au semnat o petiţie online, prin care cer suspendarea deciziei luate de conducerea Universității de Medicină și Farmacie.

Silvian Man, președinte Liga Studenților: ”Urmărim o cerere de suspendare în instanță a hotărârii CA al UMF, pentru a permite accesul tuturor studenților la sesiunea de examene curentă. Accesul trebuie să fie nemărginit, nediscriminatoriu, studenții nu pot fi obligați să efectueze nici teste PCR, care ajung până la suma de 1.500 de lei pentru sesiune, ceea ce ar încalcă principiul gratuității învățământului pentru cei care se află pe locuri bugetate și ar fi o obligație extracontractuală pentru cei care se află în sistem de taxă”.

Tinerii care contestă decizia luată de conducerea UMF susțin că le sunt încălcate drepturile europene.

Studentă: ”Mi se par abuzive, nu este legal și nu este corect nici din puct de vedere moral. Este mult stres, în loc să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă studiu".

Inițial, studenții au fost anunțați că toate costurile aferente testelor rapide sau antigen vor fi suportate de UMF. Ulterior, conducerea instituției a ajuns la concluzia că efortul financiar, de peste 1 milion de euro, este mult prea mare.

Un test antigen costă 20 de lei, iar un PCR ajunge la 150 de lei. Așadar, un student care refuză să se vaccineze și vrea să se prezinte în sesiune are de scos din buzunar până la 1.500 de lei pentru efectuarea testelor aferente întregii sesiuni.

Ministrul Educației consideră demersul UMF Iași legal și fondat

Studentă: ”Tot am fost amăgiți că ni se vor deconta testele, că se vor calma spiritele, că testele vor fi făcute la laborarorul facultății și noi tot am așteptat. Eu nu mă voi vaccina din motive medicale. M-am gândit să mă retrag de la facultate, am discutat și cu părinții”.

Studentă: ”Ce am eu e o boală autoimună, care se numește psoriazis, care este o boală pentru care aș putea primi asigurare medicală din partea facultății. E un lucru pe care îl am de mică, m-am născut cu el, nu pot să vindec lucrul ăsta, are o grămadă de efecte secundare. Nu îmi permite să mă vaccinez".

De cealaltă parte a baricadei sunt studenții care deja s-au vaccinat, majoritatea dintre ei făcând deja voluntariat în unitățile de primiri urgente sau la SMURD.

Alexandra Strugariu, vicepreședinte Societatea Studenților Mediciniști Iași: ”Noi suntem, cum ar veni, următorii eroi din linia întâi și dacă nu dovedim un act de conștientizare, act de solidaritate și de compasiune față de cei din jur și de maturitate, în cele din urmă, pentru criza medicală cu care ne confruntăm va fi foarte greu ca țara noastră să depășească, efectiv, pandemia, pentru a atinge acel prag de 75% de vaccinați”.

Rectorul Universității își apară decizia.



Prof. dr. Vasile Scripcariu, rector UMF Iași: ”E de neconceput ca un student la Medicină sau la o facultate cu profil medical să nu conştientizeze faptul că tot personalul medical ar trebui să fie vaccinat”.

Celelalte universități de profil din țară nu au decis sub ce formă vor organiza sesiunea de vară. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că demersul făcut de universitatea din Iași este unul legal și fondat.