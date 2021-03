Rata de abandon din cadrul Universităților din România a scăzut drastic. Ce spun studenții

Dacă în trecut un student din trei renunţa la facultate după primul an lucrurile s-au schimbat radical în pandemie.

Cursurile online le-au fost mult mai accesibile tinerilor. În plus au rămas acasă, aşa că părinţii au stat cu ochii pe ei.

La Universitatea de Vest din Timişoara, rata de abandon s-a apropiat şi de 30% în 2018. După primul an, bobocii îşi dădeau seama că facultatea pe care au ales-o nu li se potriveşte, aşa că renunţau sau începeau alta.

Mădălin Bunoiu, prorector la Universitatea de Vest: "Consilierea este o problemă majoră în învăţământul preuniversitar şi am încercat să compensăm, aşa că la nivelul anului 1 de studiu avem o disciplină de consiliere".

După primul semestru de anul acesta, procentul celor care au renuțat la cursuri a coborât până la 9%.

Andrei-Emilian Bogdan, student în anul I: "Se discută problematici, spre exemplu, de abandon, de alegere a domeniului nepotrivit, profesorii sunt super deschişi în a da sfaturi, cum să îţi alegi cariera potrivită".

Vlad Cherecheș, director al Departamentului pentru Managementul Calităţii Universitatea de Vest: "Dacă ai făcut un an de studii şi apoi renunţi, pierzi un an din viaţă, un an din dezvoltarea ta profesională. Apoi dacă ai fost la buget, renunţi şi apoi începi altceva, trebuie să fii cel puţin un an la taxă".

Roxana Matei, studentă în anul I: "Am colegi care au renunţat, unii pentru că nu s-au regăsit în specializarea pe care şi-au ales-o, alţii pentru că erau prea ocupaţi, școala online poate fi un avantaj pentru colegii care nu au timp, fie lucrează".

Sub zece la sută este rata abandonului şi la Universitatea Politehnică Timişoara.

Florin Drăgan, rectorul Universitatății Politehnice Timișoara: "Rămânerea acasă i-a ţinut în aceeaşi zonă a familiei, cu un anumit feedback din partea părinţilor care puteau să vadă dacă ei intră la ore, într-un mediu mai controlat".

Încă de la începutul anului universitar, Cluj-Napoca a fost în scenariul roşu. Aşa că tinerii nu şi-au mai căutat chirie în oraş nu s-au mai văzut unii cu alţii şi de aici mai puţine tentaţii şi mai multe cursuri. Valentina este anul I la master şi a reuşit să se angajeze. Ambele activităţi le face de acasă din faţa calculatorului.

Valentina Vasile, studentă: "A devenit mult mai comod să poţi intra la cursuri fără să mergi propriu-zis până la facultate. Nu a mai fost nevoie să plătim chiria, mâncarea şi toate cheltuielile aferente".

Ultimul studiu al Alianţei Organizaţiilor Studenţeşti în ceea ce priveşte abandonul universitar arăta că în anii de dinainte de criza sanitară un student din trei nu ducea până la capăt facultatea.