Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că românii au opinii împărțite atunci când evaluează cât de pregătite sunt unitățile de învățământ, însă susțin în număr mare măsuri precum monitorizarea video, testarea antidrog, sau introducerea uniformelor.

Datele sondajului INSCOP Research, arată că aproape jumătate, 45.3% dintre cei chestionați consideră că unitățile de învățământ sunt pregătite, în timp ce un procent identic, 45.5%, apreciază că unităţile de învăţământ sunt destul de slab sau foarte slab pregătite.

Când vine vorba despre siguranța elevilor, răspunsurile sunt mult mai clare.

Părinții cer introducerea unor măsuri suplimentare în școli. 74.5% dintre cei intervievați sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă, iar peste 83.4% dintre respondenţi sunt de acord în foarte mare şi destul de mare măsură cu introducerea testării antidrog în rândul elevilor de peste 14 ani.

Și uniforma școlară obligatorie se bucură de suport. 77% dintre cei intervievați consideră în foarte mare și destul de mare măsură că aceasta ar putea reduce discriminarea dintre elevi.

Datele au fost culese prin telefon între 1 și 7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de ± 2.95%.