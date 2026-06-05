Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, participarea României la acest summit reconfirmă susţinerea "fermă" a ţării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum şi a Republicii Moldova şi a Ucrainei şi încurajarea tuturor partenerilor pentru a valorifica sprijinul acordat de UE şi actualul context geopolitic.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele Nicuşor Dan va reitera că extinderea Uniunii este o investiţie strategică în securitatea şi prosperitatea întregului continent european. Este esenţial însă ca procesul de aderare să fie bazat pe merite proprii, pe îndeplinirea riguroasă a standardelor necesare şi pe asumarea opţiunii strategice pro-europene a statelor candidate, inclusiv alinierea deplină la Politica Externă şi de Securitate Comună şi implementarea măsurilor restrictive la adresa Federaţiei Ruse, a punctat Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea de la Tivat va oferi oportunitatea evaluării progreselor obţinute până în prezent în procesul de aderare. În acest context, şeful statului va sublinia importanţa continuării reformelor structurale de către statele candidate, în special în domeniul statului de drept.

Totodată, pentru a creşte rezilienţa în actualul context geopolitic, Nicuşor Dan va pleda pentru o conectivitate energetică şi de transport sporită între UE şi Balcanii de Vest prin identificarea unor noi domenii de integrare graduală.

Liderii UE şi cei din Balcanii de Vest se reunesc la şase luni de la ultimul summit, care a avut loc la Bruxelles, reafirmându-şi soliditatea relaţiei.

Summitul va fi prezidat de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi găzduit de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic. UE va fi reprezentată de preşedintele Consiliului European şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Va participa şi Înalta Reprezentantă Kaja Kallas, informează site-ul Consiliului European.

Tema summitului este "Prosperitatea şi stabilitatea comună a UE şi a Balcanilor de Vest".

În timpul prânzului, liderii vor discuta despre extinderea UE. Momentul va reprezenta o oportunitate pentru UE de a-şi reitera angajamentul deplin şi neechivoc faţă de perspectiva de aderare la UE a Balcanilor de Vest.

Este preconizat că liderii vor evalua progresele înregistrate în ceea ce priveşte integrarea treptată a Balcanilor de Vest în UE şi modalităţile de a avansa în continuare în acest sens, în special prin intermediul Planului de creştere pentru Balcanii de Vest.

Aceştia vor examina, de asemenea, modalităţi de abordare a provocărilor comune şi de consolidare a securităţii şi a rezilienţei în contextul geopolitic din ce în ce mai complex.