Renunțarea la festivitățile din prima zi de școală, „un pas spre normalitate". Argumentele unei foste șefe de inspectorat

Festivitățile de la începutul anului școlar sunt inutile, iar participanții nu rămân cu nimic în urma acestora, consideră o fostă șefă de inspectorat școlar. Oricum, pe 8 septembrie, deschiderea anului școlar este boicotată de protestul profesorilor.

Liliana Romaniuc, fosta șefă a Inspectoratului Școlar Județean Iași și actuala președintă a Asociației Române de Literație, consideră că absența festivităților din prima zi de școală ar reprezenta un progres către o abordare mai pragmatică a începutului de an școlar.

Critici la adresa utilității ceremoniilor tradiționale

Romaniuc și-a exprimat scepticismul față de efectul real al festivităților din prima zi de școală, susținând că acestea nu lasă urme durabile asupra participanților. „Ştim cu toţii că aproape nimeni nu rămâne cu ceva după astfel de festivităţi", a declarat fosta șefă a IȘJ Iași, conform news.ro.

Aceasta invocă și studii care arată că „mai puţin de 20 la sută din ceea ce se spune şi vedem pe scene este adevărat", punând sub semnul întrebării autenticitatea și impactul acestor evenimente.

Propunere pentru o zi de învățare efectivă

Romaniuc propune o schimbare de paradigmă în abordarea primei zile de școală. „Ceremoniile au sens doar dacă sunt însoţite de învăţare: cu ce dorim să plece elevii, părinţii, profesorii de la astfel de manifestări. Şi, poate cel mai important, cum ştim că au rămas cu ceva bun?", și-a întrebat aceasta.

Fosta șefă a IȘJ consideră că prima zi ar trebui să devină „o zi de învăţare, nu de scenă", argumentând că participanții sunt preocupați de alte aspecte: copiii se bucură să-și întâlnească colegii și nu aud discursurile, în timp ce profesorii se gândesc la provocările noului an școlar, planificări și documente birocratice.

Contextul tensionat al începutului de an școlar

Romaniuc recunoaște că anul școlar începe în condiții tensionate, dar subliniază importanța ca nemulțumirile profesorilor să se răsfrângă cât mai puțin asupra elevilor. „Deci, de ce pierdem o zi întreagă pentru aproape nimic? Dacă mâine nu vor fi festivităţi, eu zic că e un prim pas către normalitate, doar să nu uităm până la anul", a precizat aceasta.

Sugestii pentru prima săptămână de școală

În viziunea fostei inespectoare, prima săptămână de școală ar trebui să aibă un caracter mai practic și educațional. Romaniuc susține că elevii ar trebui ajutați să înțeleagă rolul atenției, iar profesorii să discute cu ei despre tehnici de învățare și să stabilească împreună obiective clare pentru disciplinele predate.

