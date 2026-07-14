Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității.

Bogdan Timar, decanul Facultății de medicină din cadrul UMF Timișoara: „Estimăm că undeva în jur de 70% din populația României are obezitate sau suprapondere"

Roxana, absolventă: „Este însoțită de foarte multe alte tulburări cardiovasculare, pe lângă asta diabetul”.

Așa că, din toamnă, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, studenții vor putea învăța cum să aibă grijă de pacienții cu obezitate.

Laura Adriana Gatiță, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice: „E important să avem medici din specializări diferite care să colaboreze împreună"

Bogdan Timar, decanul Facultății de medicină din cadrul UMF Timișoara: „Vorbim de aptitudini suplimentare și expertiză suplimentară ce este oferită profesioniștilor în domeniul sănătățîi, astfel încât îngrijirea persoanelor cu obezitate să fie dusă la un alt nivel”.

Cea mai importantă rămâne prevenția, spun medicii.

Laura Adriana Gatiță, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice: „Să avem o dietă cât mai echilibrată care să ni se potrivească stilului de viață de zi cu zi, să avem o activitate fizică corespunzătoare, și să încercăm să gestionăm somnul, stresul și toți factorii pe care îi pierdem atât de des din vedere".

Masterul în managementul obezității durează 2 ani și are o componentă practică.