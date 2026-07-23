Bali, insula zeilor cu plaje spectaculoase, jungle și resorturi de vis. Ce să faci aici cu bani puțini

De la câmpurile de orez luxuriante până la plajele idilice care oferă oportunități de scufundări și surf de neegalat, Bali atrage de mult timp călători în căutarea regenerării spirituale și fizice.

Bogată în monumente antice, de la temple hinduse la sculpturi în lemn, statui și păpuși care spun povești de acum secole, Bali se adresează atât celor curioși să descopere cultura balineză, de la gastronomie, la meșteșuguri și dans, cât și celor care vor doar să facă surf, să mănânce preparate proaspete și picante și să facă shopping cu buget redus. De ce Bali este una dintre cele mai populare destinații din lume Insula Bali se bucură de o popularitate uriașă, comparativ cu celelalte „comori” mai puțin explorate care fac parte din restul Indoneziei. Este interesant de analizat de ce Bali atrage un număr atât de mare de turiști, în timp ce alte locuri spectaculoase precum Raja Ampat, Sulawesi și numeroase alte insule din arhipelagul Indoneziei rămân relativ puțin vizitate. Unul dintre factorii principali este reputația sa bine consolidată de paradis tropical. Insula are plaje spectaculoase, peisaje luxuriante și apusuri impresionante care au captat atenția călătorilor din întreaga lume. Această atracție naturală, combinată cu o cultură vibrantă și ospitalitate locală, reprezintă un motiv important pentru care Bali este atât de apreciat. Recomandări Video Un pompier din Iași și un antrenor de fitness au dat startul unui ultra-maraton ...

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În Cluj a fost inaugurat primul centru mare de colectare prin aport voluntar ... În același timp, promovarea mai redusă a altor destinații din Indonezia contribuie semnificativ la numărul mai mic de vizitatori. Bali a fost intens promovată și prezentată constant în reviste de călătorie, filme și pe platformele de social media, în timp ce alte regiuni nu au beneficiat de aceeași expunere. Este un caz clasic de tipul „dacă nu vezi, uiți”. Un alt aspect important este accesibilitatea. Bali este bine conectată la marile orașe și țări, cu zboruri internaționale care ajung zilnic pe aeroportul Ngurah Rai. Odată ajunși pe insulă, vizitatorii se pot deplasa ușor datorită infrastructurii de transport bine dezvoltate, ceea ce face explorarea foarte simplă. Cele mai frumoase plaje din Bali Cea mai bună pentru înot Plaja Sanur oferă vizitatorilor o fâșie lungă de nisip auriu, mărginită de șezlonguri umbrite, cafenele pe plajă și o promenadă amenajată, ideală pentru plimbări relaxante. Principala atracție a plajei este însă apa limpede și calmă, precum și linia de coastă cu pantă ușoară. Protejată de un recif de corali aflat în larg, apa liniștită face din Sanur un loc sigur pentru înotători de toate vârstele, fiind considerată una dintre cele mai bune plaje din Bali pentru înot relaxat și fără griji, conform trailfinder.

Cea mai bună pentru familii Nusa Dua este una dintre cele mai potrivite plaje din Bali pentru familii. Are nisip alb curat, valuri line și o zonă de coastă cu apă mică, ideală pentru o zi relaxată la mare. În zonă există numeroase hoteluri family-friendly, cu cluburi pentru copii, piscine dedicate și facilități adaptate familiilor, precum și activități care îi țin ocupați pe cei mici.

Cea mai bună pentru snorkeling Amed este un loc excelent pentru cei care vor să exploreze bogățiile subacvatice din Bali. Situată pe coasta estică, mai liniștită a insulei, această plajă cu nisip negru oferă acces ușor la recife de corali pline de viață marină. Apa calmă și foarte limpede oferă vizibilitate bună, ceea ce face din Amed una dintre cele mai bune plaje din Bali pentru snorkeling și explorări subacvatice. În plus, oferă priveliști spectaculoase asupra muntelui Agung și o atmosferă relaxată, potrivită pentru o vacanță liniștită.

Cea mai bună pentru surf Plaja Canggu atrage atât localnici, cât și turiști, datorită atmosferei relaxate de surf și cafenelelor moderne. Cu valuri constante și numeroase școli de surf și puncte de închiriere a plăcilor de-a lungul coastei, Canggu este o alegere foarte bună pentru cei care vor să experimenteze scena de surf din Bali. Oferă valuri potrivite pentru toate nivelurile și este considerată una dintre cele mai bune plaje pentru surfing și pentru atmosfera relaxată de coastă.

Cel mai bun pentru fructe de mare Plaja Jimbaran, aflată pe coasta de sud-vest a insulei Bali, oferă o experiență diferită, combinând apusuri spectaculoase, fructe de mare proaspete și nisip fin. În fiecare seară, zona de pe mal se transformă într-un șir de restaurante în aer liber, unde vizitatorii pot alege direct peștele și fructele de mare proaspăt capturate. Fie că este vorba de localuri simple sau restaurante mai elegante, Jimbaran este considerată una dintre cele mai bune plaje din Bali pentru experiențe culinare pe malul oceanului.

Templele care definesc cultura insulei Templul Besakih (Karangasem) Besakih este cel mai bun punct de plecare pentru un top al templelor din Bali, fiind considerat cel mai sfânt templu de pe insulă. Se află la 62 km de Denpasar și la 22 km de Klungkung, la baza muntelui Gunung Agung, la aproximativ 950 m altitudine, unde temperatura poate fi mai scăzută decât în restul insulei. Complexul „Pura Besakih” este format din 23 de temple dedicate trinității hinduse: Brahma, Vishnu și Shiva, plus alte altare secundare. Arhitectura este tipică Bali, cu turnuri „meru” (acoperișuri stratificate din paie), numărul lor indicând importanța sanctuarului. La intrare există simboluri ale binelui și răului, reprezentate prin statui amplasate pe părți opuse ale scărilor. Templul este mare, sacru și important religios, dar accesul poate implica ghizi locali la intrare.

Tanah Lot Este situat pe o stâncă în mare și dedicat spiritelor oceanului. Este accesibil la reflux și este foarte cunoscut pentru apusuri. Are o atmosferă spectaculoasă, cu valuri care se sparg de stâncă.

Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu) Acest templu este pe o faleză de 70 m deasupra oceanului, dedicat protecției de forța mării. Este cunoscut pentru apusuri, maimuțe și spectacolul tradițional Kecak. Zona este turistică și intens vizitată.

Tirta Empul (Tampaksiring) Tirta Empu are izvoare sacre folosite pentru ritualuri de purificare. Vizitatorii și localnicii se scaldă în bazine considerate vindecătoare.

Taman Saraswati (Ubud) Acest templu este dedicat zeiței Saraswati, situat într-un decor cu iazuri cu lotus. Este cunoscut pentru arhitectura decorativă și spectacole culturale.

Lempuyang (Pura Luhur Lempuyang) Lempuyang este un complex de temple montane în estul Bali, faimos pentru „Gates of Heaven”. Necesită urcare dificilă și oferă vedere spre vulcanul Agung.

Ulun Danu Bratan Ulun Danu Bratan este construit pe lacul Bratan, la altitudine mare. Este dedicat zeiței apelor și apare pe bancnotele de 50.000 rupii. Are influențe hinduse și budiste.

Taman Ayun (Mengwi) Taman Ayun este un templu deosebit, înconjurat de apă, tip „grădină pe apă”. Are curți interioare și turnuri meru cu mai multe niveluri.

Ce poți face în Bali cu un buget redus Sanctuarul Pădurii Maimuțelor Sacre (Sacred Monkey Forest Sanctuary) Interacționează cu macaci cu coadă lungă în habitatul lor natural, într-un cadru liniștit din pădurile luxuriante ale Bali. Sanctuarul adăpostește peste 1.200 de maimuțe. Biletul este ieftin, iar experiența este de neratat.

Terasele de orez Tegalalang (Tegalalang Rice Terrace) Tegalalang Rice Terrace este format dintr-o serie de terase de orez în trepte. Sit inclus în patrimoniul UNESCO, zona este deosebit de populară la răsărit și apus. Poți explora în ritm propriu terasele.

Tanah Lot Templul Tanah Lot este unul dintre cele mai importante repere din Bali, cunoscut pentru amplasarea sa pe o stâncă în larg și pentru apusurile spectaculoase. Un sanctuar hindus antic aflat pe o formațiune stâncoasă lovită constant de valuri. Nu rata această experiență.

Plaja Kelingking Kelingking Beach este „bijuteria coroanei” din Nusa Penida și una dintre cele mai fotografiate plaje din lume. Faimoasă pentru stânca sa în formă de T-Rex, acest punct de belvedere oferă panorame spectaculoase.

Templul Uluwatu Templul Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu) este unul dintre cele șase temple principale considerate pilonii spirituali ai Bali-ului. Este renumit pentru poziția sa spectaculoasă, aflat pe o faleză abruptă de aproximativ 70 de metri.

Când este cel mai bun moment pentru a vizita insula Sezonul uscat în Bali se desfășoară între aprilie și octombrie și este considerat, în general, cea mai bună perioadă pentru a vizita insula pentru majoritatea călătorilor. Ai parte de: • Zile însorite și cer senin • Umiditate mai scăzută comparativ cu sezonul ploios • Precipitații reduse • Condiții ideale pentru activități în aer liber Perioada sezonului uscat este deosebit de populară printre iubitorii de plajă, surferi și turiștii care vor să exploreze peisajele celebre din Bali fără ploi frecvente. Datorită condițiilor meteorologice excelente, turismul crește în aceste luni, în special în iulie și august, considerate sezonul de vârf în Bali.

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