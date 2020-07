Președintele Federației Naționale a Asociației de Părinți: „Anul următor va fi compromis”

Spre îngrijorarea părinților, care așteaptă cu sufletul la gură vești, președintele Klaus Iohannis a anunțat că școala nu va începe în condiții normale, în septembrie.

Cel mai probabil, săptămâna viitoare vom afla cum va funcționa sistemul mixt, despre care s-a tot vorbit în ultima vreme. Și care presupune o alternanță între mersul la clasă și învățatul online, de acasă.

Klaus Iohannis: „Școala sigur nu va începe în condiții normale, fiindcă pandemia până în septembrie nu va dispărea. Asta este clar. Ar fi foarte complicat să avem numai școală online. Și atunci sigur ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde probabil, și în funcție de condițiile locale, vom avea mai mult școală normală, deci cu elevii la școală, sau mai mult online sau un sistem mixt”.

Președintele Federației Naționale a Asociației de Părinți, Iulian Cristache, a vorbit, în direct la Știrile ProTV, despre cât de pregătite sunt școlile, profesorii și elevii pentru învățarea online.

Monica Dascălu: Cum a fost primită de către părinți declarația președintelui? Se așteptau familiile la altceva?

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociației de Părinți: „Declarația este una normală în contextul actual. Nimeni nu știe ce va fi în septembrie și de aceea trebuie să fim pregătiți pentru școală online, indiferent că vorbim de 50% școală online sau că vorbim de 60% sau de 70%, în funcție de decizia la nivelul fiecărei unități de învățământ. Spun acest lucru pentru că părintele își va da acordul dacă vrea să-și trimită copilul la școală sau dacă vrea să-l țină numai acasă în online, astfel existând riscul să se contamineze sau nu, în funcție de decizia fiecărei familii.

Concret, ce înseamnă ca părinții să fie pregătiți?

Iulian Cristache: „Să fie pregătiți înseamnă că trebuie să ne responsabilizăm copiii, și mă refer în special la copiii de gimnaziu, pentru că este greu ca pe un copil de ciclul primar să-l responsabilizezi și să păstreze distanțarea din punct de vedere fizic. Aici este marea problemă, cu atât mai mult, cu cât în învățământul primar nu ar trebui să discutăm de învățământul online. Mai mult, la clasele pregătitoare, clasele I și a II-a, acolo este o mare problemă. Nu poți să faci învățământ online, decât dacă renunțăm la ceea ce trebuie, la ceea ce înseamnă școală, la ceea ce înseamnă competențe și abilități. La ciclul primar este obligatoriu, din punctul nostru de vedere, cel puțin la clasele pregătitoare, I și a II-a, să facă față în față obligatoriu. Din acest punct de vedere, fiecare unitate de învățământ trebuie să-și facă o analiză, astfel încât să vadă dacă poate să păstreze distanța fizică”.

Dacă sunt în clasă 30 de elevi?

Iulian Cristache: „Teoretic ar trebui ca formațiunea de studiu să fie împărțită în două grupe, numai că vorbim ori de o muncă dublă a cadrului didactic, și sunt sigur că nu vor fi de acord cu așa ceva, ori o plată pe măsură pentru munca de pusă, pentru fiecare profesor, ori plătit suplimentar pentru munca depusă. De preferat ar fi să împărțim formațiunile de studiu în două grupe, încât să vină unii dimineața și unii după-amiaza, cu același învățător, că nu este bine să schimbi învățătorul, sau cu un alt învățător, pentru această perioadă de context pandemic, care să fie plătit pentru munca prestată”.

Școlile sunt pregătite în acest sens?

Iulian Cristache: „În acest moment, nu. Teoretic, avem totul pe hârtie, nu se pune problema să nu se pregătească la nivel teoretic și metodologic. Vom avea probleme, totuși, la nivelul unității de învățământ, pentru că sunt unități de învățământ care nu au absolut nici un fel de dotare”.

Cum vor face copiii față din punct de vedere emoțional?

Iulian Cristache: „Noi am discutat i la nivelul Ministerului Educației și am solicitat suplimentarea consilierilor, astfel încât copiii să poată fi consultați în legătură cu o astfel de situație. Este o situație ingrată. Avem nevoie de un efort financiar imens și într-un timp foarte, foarte scurt. Cred că și dacă am avea banii necesari, nu vom avea timpul necesar să implementăm sustemul online la nivel național. Într-un anumit procent, anul următor va fi compromis, pentru că nu putem compara învățământul online cu învățământul față-n față”.

Elevii de liceu sunt mai pregătiți pentru sistemul online?

Iulian Cristache: „Cu cât ajungem la un nivel superior, modul de înțelegere este altul. Acest sistem online cred că este pregătit, într-un procent major, pentru sistemul universitar”.