Paradă impresionantă a absolvenților Universității 1 Decembrie 1918, la Cetatea Alba Carolina. ”Deschideți porțile!”

Îmbrăcați în robe personalizate pentru fiecare facultate, entuziasmați și plini de visuri, tinerii au pornit într-o paradă impresionantă spre festivitatea de absolvire. Iar garda Cetății Alba Carolina i-a însoțit pe tot traseul.

Parada absolvenților universității din Alba Iulia este o tradiție pornită în urmă cu 13 ani. Tinerii au pornit prin porțile Cetății Alba Carolina, însoțiți și de garda cetății.

”Deschideți porțile cetății să intre promoția 2023 a Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia!".

Maria Lazăr, absolventă: ”Această paradă este cumva încununarea anilor de studenție în care noi am dat tot ce am avut mai bun și în care noi am reușit să creștem ca oameni".

Raul Bârlog, absolvent: ”Acești patru ani au însemnat dezvoltarea mea atât pe plan personal, cât și profesional alături de profesori foarte buni”.

Fiecare facultate a avut propria ținută o personalizată.

Daniel Breazu, rector Universitatea "1 Decembrie 1918": ”Reușim să fim iarăși împreună și nu pentru ultima dată, evident într-un moment festiv, un moment care marchează eforturile pe care le-ați depus, spun cei mai frumoși ani".

Preparate tradiționale ale țărilor din care provin studenții străini

Prof. univ. dr. Diana Câmpan, purtător de cuvânt Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia: "Sunt împreună cu noi și studenții internaționali din 10 țări ale lumii care studiază fie la programele noastre ale limbii engleze, fie la anul pregătitor de învățare al limbii române”.

La final, în piața cetății, bucătarii au pregătit preparate tradiționale ale țărilor din care provin studenții străini.

Monden Alarmati, chef: "Acesta este un kebab tradițional iranian și e combinat carne de vită și oaie și amesteat cu ceapă, sare”.

Mircea Jurj, bucătar: "Avem un preparat din Algeria, un miel, practic e carne dulce, e foarte, foarte condimentat, ce e foarte interesant la preparatul acesta e explozia de gusturi".

Bărbat: "Ceva mâncare libaneză tradițională, asemănătoare cu a noastră, un pic mai spicy".

Femeie: ”E carne de miel în sosuri speciale făcute, eu am pui cu vită și cu orez extraordinar de bun, puțin picant".

Fie că își vor căuta locuri de muncă în funcție de specializare, fie că își vor continua studiile la programele de masterat, absolvenții pornesc de acum pe un nou drum.





Dată publicare: 18-06-2023 09:09