Peste 10.000 de studenți ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie au susținut „rezidențiatul”. Cum a decurs

„A fost mai greu decât anul trecut”, au declarat mulți tineri, după ce au ieșit din sălile de examen. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta, locurile la rezidențiat, în unele domenii, sunt mai puține chiar și cu 60 la sută.

10.330 de candidați s-au înscris pentru a susține duminică examenul de rezidențiat. Aproape 6.000 pentru domeniul medicina generală. Ei se luptă pentru cele 4.505 locuri scoase la concurs.

Candidat: „Am dat la generală și e a doua oară când dau, am mai făcut un rezidențiat, am mai dat și acum 4 ani. L-am terminat, am dat și examenul de specializare. Vreau și eu două, sună mai bine la CV dacă vrei să lucrezi în particular. A fost mai altfel acum. Au schimbat și cărțile, au intrat în detaliu. Bine, erau și unele întrebări imposibil de greșit”.

Anul acesta, cele mai multe locuri scoase la concurs sunt la medicina de familie, anestezie și terapie intensivă, medicină internă, medicina de urgență și chirurgie generală.

Medicina dentară, cea mai căutată specializare

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Lucrăm mai apropiat că oricând cu universitățile de medicină și farmacie încât să putem să răspundem nevoii de servicii de sănătate. Nu pregătim rezidenți de dragul pregătirii, îi pregătim pentru ca să devina specialiști și care să poate să ofere populației servicii de sănătate pentru fiecare specialitate de care oamenii au nevoie”.

Cea mai mare bătălie se dă, însă, la medicina dentară, unde sunt aproape patru studenți pe un singur loc și la farmacie, unde aproape cinci candidați se lupta pentru un loc la rezidențiat.

Dr. Luminița Smaranda Iancu, prorector UMF Iași: „Ce este diferit comparativ cu ultimii doi-trei ani, numărul de locuri pentru medicină dentară și farmacie s-a redus. E numărul dictat de capacitatea de instruire a universităților și nu în funcție de numărul de absolvenți. A scăzut cu 60-70 la sută”.

Candidații au la dispoziție 24 de ore pentru a depune contestație, din momentul în care au aflat rezultatul.

Reporteri: Bianca Ghiță, Elena Bejinaru, Răzvan Dan

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 20-11-2022 19:32