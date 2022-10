Oferte sunt, dar tinerii vor să se angajeze. Doar 170 s-au prezentat la un târg de joburi din Capitală

Iar la Galați, unul dintre județele aflate în topul șomajului din România, au fost prezente doar 24 de firme.

Anul acesta, la bursele dedicate absolvenților, tinerii au putut alege din aproape 28 de mii de locuri de muncă.

118 angajatori i-au așteptat ieri dimineață pe absolvenți în Bucureşti, pentru a le oferi locuri de muncă. În fața lor au ajuns însă doar 170 de tineri, și numai 150 au stabilit data unui interviu. Rămâne de văzut câți se vor și angaja.

Borțea Halmaghi Nicoleta, purtător de cuvânt ANOFM Bucureşti: „Se raportează la nivelul de studii pe care îl au, ar trebui să se raporteze la nivelul de studii pe care îl au, dacă au experienţă în spate în funcţie de abilităţile şi de competenţele pe care le au.”

Reporter: „De ce nu lucrezi?”

Tânăr: „Pentru că momentan sunt la părinţii mei şi mă întreţin ei. Am lucrat doar pe timp de vară. Planul meu e să merg din poartă în poartă şi să văd ce noroc am, să văd cine m-ar putea angaja doar cu o lucrarea de licenţă fără prea multă experienţă.”

Ionică Nicușor are 20 de ani și este student la o facultate fără frecvență. Lucrează la o cafenea din Centrul Capitalei de 9 luni, însă înainte a lucrat și la alte restaurante.

Ionică Nicusor, student: „Mă întrețin singur datorită acestui job. Nu am nevoie de ajutorul nimănui. Sunt independent financiar şi e foarte bine. Oricum e ceva de moment că după ce termin facultatea vreau să merg şi la master. Nu vreau să fac asta toată viaţa."

La bursa locurilor de muncă din Galați, judeţ aflat în top 5 la numărul de șomeri, nu s-au înghesuit nici angajatorii. Au fost doar 24. Pretenţiile tinerilor care au ajuns acolo nu sunt foarte mari.

Tânără: „Minimul pe economie măcar să fie, de la 15 milioane în sus. Sunt conștientă că sunt începătoare și nu o să am cum să am un salariu foarte mare. Am terminat Facultatea de Arhitectură Navală din Galați."

Cele mai atractive locuri de muncă oferite au fost din IT și cele din străinătate.

Elena Antohi, recruiter: „Sunt mai multe tehnologii, mai multe limbaje de programare pentru care căutăm programatori. Din categoria absolvenților, studenți, masteranzi și dintre cei care au terminat un intership sau au avut niște proiecte personale."

Ing.Gelu Hulean, reprezentant firmă de construcții: „Ingineri constructori, preferabil care știu limba germană, maiștri, fierari, zidari, fierari betoniști și muncitori necalificați, care se pot califica la locul de muncă. În Germania, în special, avem lucrări. De la necalificat, până la inginer, poate să fie de la 1600 de euro, până la 3000 de euro, 3500, chiar și mai bine."

Burse de locuri de muncă pentru tineri au fost organizate în 65 de orașe și au oferit aproape 28 de mii de locuri de muncă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-10-2022 12:16