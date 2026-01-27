Pentru că în unele zone din clădire se făceau și lucrări de renovare s-a luat în considerare și ipoteza unei defecțiuni.

Înainte de a începe cursurile, elevii și profesorii Liceului Tehnologic George Barițiu din Baia Mare au fost nevoiți să iasă de urgență în curte.



Simona Popescu, director liceu: „Mai mulți elevi ne-au semnalat că se simte un miros de gaz. De urgență, cu un muncitor administrator, am verificat unde e intrarea distribuție gaz, am constatat mirosul. Conform procedurilor în vigoare am sunat la 112”.

Timp de zeci de minute elevii și profesorii au fost ținuți într-o zonă de siguranță, în aer liber, timp în care echipele de intervenție au început măsurătorile.

Alin Ciolte, ISU Maramureș: „Ne-am deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere și spumă, un echipaj de prim ajutor un echipaj CBRN. Șs-au făcut verificări la toate spațiile liceului, inclusiv la blocurile din vecinătate”.

Pentru că în unele corpuri de clădire se fac și lucrări de reabilitare s-au verificat și aceste zone.

Dacian Stârc, șef șantier: „Noi facem reabilitarea clădirii ceea ce înseamnă termosistem și finisaje interioare. De sistemulul de gaz nu ne-am atins. Am înțeles că la ultimele măsurători nu au detectat nimic, Tot ce putea veni din afară, un miros de gaz de la celelalte clădiri din jur”.

Echipele furnizorului de gaze și pompierii au făcut măsurători și nu s-a constatat depășirea parametrilor în interiorul liceului. Elevii și-au reluat cursurile, iar echipele de intervenție vor verifica și zonele din apropierea școlii.

