Protest la Guvern al sindicaliştilor din Educaţiei. „Şcoală săracă - Ţară needucată”

În jur de 4.000 de profesori, dar și personal auxiliar și din administrația școlilor au protestat miercuri în fața Guvernului. Participanții au cerut anularea imediată a măsurilor de austeritate luate din august în sistemul de învățământ.

UPDATE: Protestul organizat miercuri, în faţa sediului Guvernului, de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", la care au participat şi studenţi, s-a încheiat.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater" protestează miercuri, în faţa Palatului Victoria, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Protestatarii folosesc vuvuzele şi afişează pancarte pe care scrie: "Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate şi haos legislativ", "Şcoală săracă - Ţară needucată", "Guvern fără soluţii, ascuns după demisii", "Cereţi performanţă dar oferiţi ignoranţă", "Educaţia este prioritate naţională la tăieri". "Guvernul continuă să ignore realitatea din şcoli. (...) Suntem din nou în Piaţa Victoriei pentru a spune stop 'reformelor' care ne taie din drepturi şi din demnitate! De ce ieşim în stradă? Pentru că 'economiile' lor înseamnă sacrificiul nostru. Nu Legii 141/2025!", au transmis sindicaliştii, pe Facebook. Potrivit reprezentanţilor celor trei sindicate, la protest sunt aşteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

Sondaj: Trei sferturi dintre angajații din educație, gata de grevă Trei sferturi (74,7%) dintre angajaţii din învăţământ afirmă că sunt dispuşi să participe la o grevă, relevă un sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", în perioada 14 - 31 ianuarie. Cercetarea a implicat peste 17.000 de angajaţi din sistemul de educaţie, dintre care 87,4% cadre didactice, 6,9% personal didactic auxiliar şi 5,7% personal administrativ, nedidactic. Conform sondajului remis AGERPRES, 70,5% dintre respondenţi consideră că măsurile guvernamentale impuse de Guvernul Bolojan au avut un impact foarte negativ asupra activităţii lor, iar 74,7% sunt dispuşi să participe la grevă. De asemenea, 71,7% dintre subiecţii cercetării sunt pregătiţi să participe la protestele de stradă organizate local. Federaţia susţine că rezultatele cercetării stau la baza fundamentării unei strategii sindicale realiste şi eficiente, pe termen scurt şi mediu, având în vedere problemele "grave" cu care se confruntă sistemul de învăţământ în contextul măsurilor de austeritate. În prima etapă, programată pentru luna martie, având în vedere că 53,6% dintre cei dispuşi să protesteze susţin acţiuni în perioada simulărilor examenelor naţionale, Colegiul liderilor FSE "Spiru Haret" a decis declanşarea unui referendum naţional pentru neparticiparea la aceste activităţi/grevă. Conform sursei citate, în cazul în care Guvernul nu va reveni asupra măsurilor "anti-educaţie" până în aprilie, federaţia intenţionează să organizeze un referendum pentru declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai. Chestionarul a fost anonim, răspunsurile fiind analizate exclusiv în scop statistic şi de informare sindicală, iar rezultatele nu vor fi folosite pentru demararea acţiunilor de protest extreme - neîncheierea situaţiei şcolare, neparticiparea la examenele naţionale, greva generală, pentru acestea fiind necesar ca membrii de sindicat să semneze referendumul, a precizat federaţia sindicală.

