Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Nu există discuţii privind creşterea normei didactice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a informat, miercuri, că nu există discuţii cu privire la creşterea normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.

Precizarea ministerului vine în urma unor informaţii apărute în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice.

"Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. Aşa cum ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri, măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare", a transmis ministerul.

Totodată, ministerul îndeamnă la urmărirea informaţiilor oficiale pe care le comunică şi să nu reacţioneze la "dezinformări" care pot afecta buna funcţionare a sistemului de învăţământ.

