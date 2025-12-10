Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Nu există discuţii privind creşterea normei didactice
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a informat, miercuri, că nu există discuţii cu privire la creşterea normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.
Precizarea ministerului vine în urma unor informaţii apărute în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice.
"Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. Aşa cum ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri, măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare", a transmis ministerul.
Totodată, ministerul îndeamnă la urmărirea informaţiilor oficiale pe care le comunică şi să nu reacţioneze la "dezinformări" care pot afecta buna funcţionare a sistemului de învăţământ.
Sursa: Agerpres
