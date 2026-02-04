Acestea le-au afectat salariile, condițiile de muncă și demnitatea, spun manifestanții care amenință cu greva generală. Reprezentanții executivului nu au reacționat până acum.

Delegați din mai multe județe și-au strigat supărarea înșirați în fața guvernului. Solicitările oficiale sunt aceleași din august anul trecut, când sindicaliștii au cerut mai bine de o lună în fața clădirii Ministerului abrogarea legii 141. Mai precis, au vrut anularea extinderii normei de predare cu 2 până la 4 ore, revenirea la numărul maxim de elevi din clase de acum un an și la cuantumul plății cu ora din iunie 2025. Unii profesori susțin că de la începutul anului școlar au pierdut sume importante.

Profesor: „Se vede foarte mult la salariu. Numărul de elevi a crescut”.Reporter: „Cum vă afectează creșterea normei?”Profesor: „Salariul este mai mic. Deci pe același număr de ore, același salariu”.

Reporter: „Ce salariu aveți?” Profesor: „Nu e cazul să dau exact o sumă, dar credeți-mă că e foarte mic”.

Corespondent PRO TV: „Organizatorii protestului sunt cele două mari federații și un sindicat din educație. Acestea au motivat participarea la miting prin rezultatele unui chestionar pe care l-au distribuit membrilor, privind declanșarea conflictului de muncă. 34.000 de angajați au răspuns, 77% au optat pentru protest și ulterior pentru grevă. Așadar, 26.000 de voturi pentru, din cei peste 300.000 de angajați ai Ministerului Educației”.

Șefii de sindicat au anunțat că, în lipsa unei soluții rapide propuse de autorități, vor lăsa membrii să decidă iar prin referendum, dacă vor grevă generală în martie sau la finalul acestui an școlar. Și spun că iau în calcul atât neîncheierea mediilor cât și boicotarea examenelor.

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor: „Deocamdată, nici solicitările șefilor de sindicate, nici ale presei, nu au primit un răspuns din partea guvernului sau a Ministerului Educației. Reamintim că scaunul ministerial este vacant de o lună și jumătate, iar premierul Bolojan îndeplinește în prezent rolul de ministru interimar”.

Deocamdată reprezentanții Guvernului nu au reacționat la solicitările sindicaliștilor.