Școlile postliceale le oferă cursanților certificări europene, înainte să intre în câmpul muncii. Pregătirea durează doi ani pentru stiliști, mecanici auto, tehnicieni în optică medicală și detectivi particulari și 3 ani pentru asistenții medicali, generaliști și de farmacie.

Cel mai tolerant și tăcut pacient e gata să primească la patul său o nouă generație de învățăcei. Certificarea de asistent medical are cei mai mulți elevi dintre cei 78 de mii de cursanți din postliceale. Se obține în 3 ani de instruire. Inclusiv în orașele mici, cifra de școlarizare e acoperită.

Lăcrămioara Hurloiu, reprezentantul școlii: Calificarea asistent medical generalist e organizată în 3 centre - București, Câmpulung Muscel și Craiova. Taxele sunt cuprinse între 760 de euro și 1150 de euro.

Spre deosebire de Franța, Italia, Spania, Germania și Austria, legea învățământului din România permite accesul în școlile sanitare și fără promovarea bacalaureatului. Totuși, instituția garantează, în fața angajatorilor, calitatea absolvenților. Seminarul ortodox, care pregătește și asistenți de farmacie, are o rată de angajare de 100%. Este și singura postliceală gratuită.

Alexandru Năstase, profesor de farmacie: Se insistă mult pe comunicarea cu pacientul, pe empatie, dat fiind specificul locului unde ne aflăm. Viitorii asistenți sunt pregătiți și din punct de vedere duhovnicesc.

Tot procent mare de absorbție pe piața muncii au și vechile postliceale „Igiena”.

Valentina Otulescu, directorul U.C.E.C.O.M.: Specializările pe care le avem anul acesta la școala postliceală sunt din domeniul estetica și igiena corpului omenesc. Calificarea de stilist și cea de cosmetician. Taxa de școlarizare este între 3 și 4 mii de lei pe an școlar, durata de școlarizare fiind de un an de zile.

Care sunt cele mai bine plătite meserii

Programa națională pentru specializarea stilist a fost împrospătată acum câțiva ani, după modelul profilului „visagiste” oferit de școlile franceze. Cursanții învață nu doar coafură, ci să potrivească părul cu machiajul și hainele. La fel, cei înscriși la cosmetică studiază epilare cu ceară și definitivă, tratamente clasice și cu aparatură modernă pentru lifting, întinerire și tonifiere. Examenul final are 3 probe - test scris, probă practică și proiect.

După ce iau diploma, coaforii, tehnicienii de unghii și cosmeticienele câștigă cel mai bine. Oficial, minimum pe economie în saloane, dar până la 10000 de lei cu bacșiș. Asistenții medicali - de la 6500 la 9000 de lei la stat, mai puțin în clinicile particulare. Mecanicii auto și tehnicienii în construcții - 10 mii de lei cu bacșiș. Detectivii particulari iau cel mai puțin, pentru că deocamdată nu au foarte mulți clienți - 4 mii de lei pe lună, plus cheltuieli de serviciu.