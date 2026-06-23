Printre acestea se numără diminuarea efectelor măsurilor de austeritate, asigurarea unui transport şcolar funcţional, extinderea programului „Masă sănătoasă” şi regândirea criteriilor pentru burse.

”În timp ce România traversează o nouă criză politică, educaţia nu poate deveni un subiect secundar. Consiliul Naţional al Elevilor solicită viitorului Guvern asumarea unor măsuri clare pentru şcolile din România: diminuarea efectelor măsurilor de austeritate; sprijin real pentru elevii din medii vulnerabile; transport şcolar funcţional; extinderea programului «Masă sănătoasă»; regândirea criteriilor pentru burse; acces echitabil la consiliere psihopedagogică”, arată reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor, marţi, într-o postare pe Facebook.

Ei mai solicită investiţii în infrastructură şi digitalizare, finalizarea reformei începute prin Legea nr. 198/2023 şi implicarea elevilor în procesul decizional.

”Elevii nu pot fi simple cifre într-un buget, iar şcoala românească nu mai are nevoie de promisiuni generale, ci de măsuri coerente, asumate şi construite pornind de la realitatea din clase. Pentru viitorul elevilor şi pentru viitorul acestei ţări, trebuie ridicate toate pânzele sus pentru educaţie”, au transmis aceştia.