La Medicină Generală au concurat 4 tineri pe loc. După mii de ore de muncă, au aflat pe loc ce punctaj au luat și dacă au prins locuri cu taxă sau finanțate de la buget.

Noul statut îi derutează o clipă pe viitorii studenți mediciniști.

Fată: „Și eu cred că o să devin studentă la medicină. Am învățat destul de mult, a fost foarte greu.”

Pentru unii concurenți, pregătirea pentru examenul la medicină s-a întins pe 2 sau 3 ani. O dovadă în plus că alegerea are în spate chemarea către această profesie.

Cătălin Cîrstoiu, manager: „S-au preocupat să învețe, sunt niște copii studioși, iar din partea mea, cadru didactic, merită tot respectul.”

Corespondent PROTV: „7 din cele 12 centre universitare publice de medicină au ales aceeași zi pentru examenul de admitere. Universitatea Carol Davila din București a scos la concurs 1947 de locuri pentru studiile universitare de licență, din care aproape 1300 sunt finanțate de bugetul de stat. Testarea scrisă a inclus 100 de întrebări tip grilă, 60 din anatomie și fiziologie și 40 din chimie anorganică sau fizică.”

În premieră, o parte din concurenți au scăpat de stresul examenului. Câteva facultăți și-au triat studenții pe baza unui dosar.

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”: „Afluență mare a fost la facultatea de asistență medicală. Au fost 24 pe loc la tehnică dentară. Particularitatea este, vă spun acum, modul în care realizăm evaluarea candidaților, e prima oară pe bază de dosare.”

Peste 2.000 de candidați s-au înscris și la admiterea organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Iași. 950 dintre locuri sunt fără taxă.

dr. Ionuț Nistor, decan interimar Facultatea de Științe ale Sănătății: „Se schimbă acea paradigmă, în care doctorul era un Dumnezeu, care știa totul, rezolva totul. Un act medical modern acum înseamnă echipa multidisciplinară.”

Viitor student la medicină: „Au fost momente în care a trebuit să refuz să ies afară cu prietenii, pentru a putea învăța pentru admitere, dar am încercat să mențin un echilibru între viață personală și învățat.”