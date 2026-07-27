"După evaluarea celor 2.023 de contestaţii depuse, încă 513 candidaţi au obţinut note care au generat medii de examen mai mari sau egale cu 8 (opt) şi implicit definitivarea/dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. În raport cu prima afişare, se înregistrează o creştere cu 5,74% a numărului de candidaţi promovaţi de la 70,94% la 76,68%, rezultând o creştere substanţială a ratei de promovare faţă de anul trecut (69,24%). După soluţionarea contestaţiilor, au promovat 6.854 de candidaţi. Aceste rezultate urmează a fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie - 18 august 2026", precizează Ministerul Educaţiei într-un comunicat de presă.

Potrivit metodologiei, proba scrisă este parte integrantă a examenului, iar nota obţinută are o pondere de 70% în calculul mediei finale (care trebuie să fie cel puţin 8/opt pentru a asigura promovarea). Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele examenului, inclusiv proba scrisă.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei precizează că în această sesiune, proba scrisă a fost susţinută la 106 discipline de către 9.269 de candidaţi (96,4% din totalul celor 9.615 candidaţi cu drept de participare), în 42 de centre de examen.

Oficialii ministerului reamintesc faptul că au avut dreptul de a susţine proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie: stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul "Bine" sau "Foarte bine" pentru anul şcolar în curs şi cel puţin media 8 - media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

"Dintre cei 9.269 de candidaţi prezenţi, 318 candidaţi (3,43%) s-au retras, 3 candidaţi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a 9 candidaţi au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive). Astfel, din totalul celor 8.939 de candidaţi cu note la proba scrisă, 8.009 candidaţi s-au situat în intervalul de note 5 - 9,49 (după soluţionarea contestaţiilor). Dintre aceştia, 417 candidaţi au primit note între 9,50 şi 9,99. Au încheiat proba scrisă cu nota maximă 47 de candidaţi. Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 466 de candidaţi", mai arată sursa citată.

Procedura de evaluare şi reevaluare s-a desfăşurat digitalizat.