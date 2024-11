Jocurile video, un nou opțional în liceele din România. Care este rolul acestui curs

Tinerii vor învăța cum să dezvolte astfel de produse de la profesorii de informatică, care vor fi pregătiți de specialiști în domeniu.

În unele licee, laboratoarele de informatică se vor transforma în mici studiouri dedicate jocurilor pe calculator.

La aceste cursuri opționale, elevii își vor testa creativitatea în lumea digitală. Întreg procesul de învățare se va face treptat.

Doru Modrișan, profesor: „Se trece la partea tehnică de implementare, gradual, partea cea mai complexă fiind de la programarea orientată pe obiecte și la dezvoltarea efectivă a jocului”.

Bogdan Cristescu, secretar de stat în Ministerul Educației: „Suntem în situația în care prin accentul care se pune pe competențele digitale. De la planificarea ideilor, proiectarea lor până la punerea lor în practică, implicit idei de unde l-aș putea vinde, cum l-aș putea vinde, care e grupul-țintă”.

În România, avem peste 200 de studiouri dedicate gaming-ului, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video.

Andreea Medvedovici-Per, vicepreședinte al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video: „Noi credem în noua generație, știu ce vor de la un joc video și credem în potențialul lor de a crea jocuri. Industria dezvoltatoare din România dar și din Europa în general este în ultimii ani în ascensiune, avem nevoie de talent nou”.

Rolul acestui opțional va fi și de a îndrepta atenția tinerilor spre o posibilă meserie. Dezvoltatorii de la noi sunt căutați în străinătate.

Și industria jocurilor video este în continuă creștere. Produsele se vând foarte bine în magazine.

Eduard Lăutaru, director dezvoltare magazin de jocuri video: „Vânzările cresc de la an la an, tinerii caută predominant jocuri, însă foarte multe persoane de 30-40 plus vedem în magaizn care caută diverse jocuri, inclusiv femei care vin și caută cel mai des console portabile”.

Între timp, pentru a atrage tinerii creativi, studiourile de gaming au început să aibă tot mai multe programe de internship. Asta în condițiile în care mai bine de jumătate dintre posturile disponibile pe piață sunt pentru începători.

