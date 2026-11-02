Amenda este cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, adică între 1.946 și 4.325 de lei (aproximativ 390–870 de euro), începând din iulie 2026.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă în România

În fiecare an, odată cu apropierea sezonului rece, șoferii trebuie să își pregătească mașinile. Una dintre măsurile necesare este înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă. Acestea sunt importante atât pentru siguranța participanților la trafic, deoarece reduc riscul de accidente, cât și pentru eficiența și buna funcționare a mașinii.

Printre șoferi s-a împământenit ideea că anvelopele de iarnă trebuie folosite într-o anumită perioadă a anului, începând cu 1 noiembrie.

Actul normativ din România care reglementează utilizarea anvelopelor de iarnă nu este Codul Rutier. Este vorba despre Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată în 2011 cu prevederi referitoare la anvelopele de iarnă. Atunci a fost introdusă obligația de a le folosi în sezonul rece.

Această ordonanță de urgență introduce obligația folosirii anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, așadar, nu există o dată oficială la care să trebuiască să îți schimbi anvelopele.

Potrivit definiției legale, anvelopele de iarnă sunt anvelope omologate în conformitate cu Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și montarea lor.

Ce spune legea despre folosirea anvelopelor de iarnă

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferii trebuie să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Prin urmare, obligația nu începe automat la 1 noiembrie sau la 1 decembrie, ci depinde de condițiile de drum.

Articolul 102, alineatul (1), punctul 28 din actul normativ stabilește că șoferii care conduc autovehicule fără anvelope de iarnă în condițiile menționate comit o contravenție. Fapta se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, care presupune aplicarea a 9-20 de puncte-amendă.

Pentru anumite categorii de vehicule, legea prevede cerințe suplimentare. Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și cele destinate transportului de persoane, cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului, trebuie să aibă anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune. Alternativ, acestea pot fi echipate cu lanțuri sau cu alte dispozitive antiderapante certificate, montate pe aceleași roți.

Ce amendă riști dacă circuli fără anvelope de iarnă

Nerespectarea acestor obligații poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestuia. Măsura este prevăzută la articolul 112, alineatul (1), litera h¹) din OUG nr. 195/2002.

Conducătorii auto care circulă fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei pot primi o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, ceea ce înseamnă că amenda poate ajunge la sume cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Cum alegi anvelopele potrivite pentru sezonul rece

Alegerea anvelopelor de iarnă potrivite depinde de drumurile pe care circuli, de tipul mașinii pe care o conduci și de condițiile meteo specifice regiunii în care locuiești. Iată ce trebuie să știi despre tipurile de anvelope de iarnă, dimensiunile acestora, compatibilitatea cu mașina și alte caracteristici importante.

Tipuri de anvelope și indici de performanță

Cele mai multe anvelope de iarnă sunt disponibile fără ținte metalice. Acestea sunt concepute pentru a oferi o aderență foarte bună pe zăpadă și gheață. Dacă vrei un plus de aderență și control în condiții de iarnă dificile, poți opta pentru anvelope cu ținte metalice sau pentru modele care permit montarea acestora.

Ce sunt țintele metalice? Sunt mici piese metalice, ușoare, montate în diferite puncte ale benzii de rulare. Acestea ies puțin în relief din suprafața de cauciuc și pătrund în stratul de zăpadă tasată sau în gheață, oferind o tracțiune mai bună.

Anvelopele pot avea și marcaje care indică performanțele în condiții de iarnă. Un exemplu este simbolul Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF), reprezentat printr-un munte cu trei vârfuri și un fulg de nea, inscripționat pe flancul anvelopei. Acesta arată că produsul a fost testat și îndeplinește anumite cerințe privind aderența pe zăpadă.

Dimensiuni, compatibilitate și durabilitate

Dimensiunea anvelopelor de iarnă trebuie să respecte specificațiile producătorului mașinii și să fie compatibilă cu aceasta. Informațiile necesare se găsesc în manualul de utilizare al vehiculului. Poți cere și ajutorul unui specialist pentru a identifica modelele potrivite.

Printre specificațiile pe care trebuie să le verifici se numără indicele de sarcină și indicele de viteză. De asemenea, este important să iei în calcul durabilitatea anvelopelor înainte de a le cumpăra.

Compușii de cauciuc și designul benzii de rulare

Compușii de cauciuc și designul benzii de rulare contribuie împreună la menținerea controlului asupra mașinii pe drumurile acoperite cu zăpadă sau gheață.

Cauciucul folosit la anvelopele de iarnă rămâne flexibil la temperaturi scăzute, ceea ce ajută la menținerea aderenței. În același timp, profilul benzii de rulare este conceput pentru a pătrunde în stratul de zăpadă și a asigura o bună tracțiune. Canelurile fine, numite lamele, sunt mici șanțuri realizate în cauciuc, care ajută la evacuarea apei și a zloatei de sub anvelopă.