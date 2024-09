S-a dublat numărul cazurilor de violență fizică și verbală în școlile din Maramureș. Scene șocante au fost filmate recent

Mama uneia dintre ele a mers direct la poliție și a povestit tot ce s-a petrecut. Scene șocante au fost filmate în toaleta unei școli din Baia Mare.

După un schimb de replici, una dintre eleve a început să o lovească pe o alta de 12 ani. Totul s-ar fi petrecut în timpul unei pauze, iar imediat după copila agresată și-a sunat mama.

Mama victimei: ”Cred că era în stare de șoc. A zis că a bătut-o o fată în baia școlii, a zis că fetele au filmat totul. Am luat fetița și am plecat la spital pentru investigații, i s-a făcut CT, RMN și am mers cu certificatul medico-legal la poliție să depunem plângere”.

Firuța Vele, director Școala Gimnazială” Alexandru Ivasiuc” Baia Mare: ”I-am sunat pe părinții agresoarei și mama a stat de vorba cu fiica dânsei, a fost mustrată verbal fata și mustrată în scris. Este o elevă ce nu are probleme comportamentale, probabil într-un exces de furie s-a întâmplat acest lucru".

Comparativ cu anul trecut, numărul cazurilor de violență în școli din județul Maramures s-a dublat. Dacă în 2023 au fost 12 sesizări, anul acesta până în luna septembrie s-au înregistrat deja 24.

”În fiecare zi ne întâlnim cu diverse cazuri de violență în școli”

Părinții se tem că lucrurile ar putea scăpa de sub control.

"Din păcate, trăim o perioadă în care violența în școli este extrem de des întâlnită, în fiecare zi ne întâlnim cu diverse cazuri de violență, de la abuzuri emoționale la agresiuni soldate cu lovituri sau îmbrânceli".

Pentru a-i pe încuraja elevi să nu rămână pasivi în fața violenței în școli. peste 100 de polițiști și elevi din Baia Maare au organizat marți un flashmob.

Florina Meteș, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: "Ne-am întâlnit cu acești copii pentru a sublinia acest mesaj, că atunci când avem o problemă legat de fapte de violență este important să o expună, să o trasmită unui adult, pentru că atunci putem găsi soluții".

Campania continuă și în perioada următoare.

