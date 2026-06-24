 În timp ce elevii erau în clase, în jurul şcolilor părinţii s-au împărţit în grupuri gălăgioase şi au discutat formulă cu formulă.

În timp ce elevii erau în clase adulţii au dezbătut fiecare exerciţiu în parte.

Părinte: ”Dacă faci grilele undeva până în 7 se poate lua”.

Mulţi părinţi au fost mai emoţionaţi decât copiii care au ieşit după 120 de minute din săli...destul de relaxaţi, deşi nu au performat aşa cum sperau.

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Nota de la evaluare este vitală pentru admiterea la liceu. Aşa că, fiecare şi-a adunat punctajul...

Vineri, candidaţii vor susţine probă la limbă maternă. Rezultatele se vor afişa pe 1 iulie , iar elevii vor putea face contestaţii abia după ce îşi văd lucrările împreună cu un părinte sau un tutore legal. Notele finale se vor afişa pe 8 iulie.