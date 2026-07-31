Contravaloarea totală a tranzacţiei pentru Grupul MOL este de maximum 720 de milioane de dolari SUA, sumă care include plăţile condiţionate ce reflectă etapele cheie ale derulării proiectului, finalizarea tranzacţiei fiind preconizată pentru începutul anului 2027, sub rezerva obţinerii aprobărilor din partea autorităţilor de reglementare, informează Grupul MOL.

Acordul oferă Grupului MOL un proiect major de dezvoltare cu risc redus în UE şi reprezintă cea mai mare oportunitate de creştere pentru divizia de explorare şi producţie de la achiziţionarea unei participaţii de 9,57% în zăcământul ACG din Azerbaidjan, în 2019, se arată într-un comunicat al companiei.

Aphrodite este un proiect de exploatare a gazelor naturale în ape adânci, situat în Blocul 12 al Ciprului din estul Mării Mediterane. Conform estimărilor, proiectul deţine aproximativ 104 bcm (632 MMBoe) de resurse contingente de gaze naturale şi resurse condensate de 8 MMbbl.

„Grupul MOL a semnat un acord cu Shell pentru achiziţionarea BG Cyprus Ltd., filiala sa deţinută în proporţie de 100% care deţine o participaţie de 35% fără calitatea de operator în Blocul offshore 12 din Cipru, care include zăcământul de gaze Aphrodite din estul Mediteranei. Tranzacţia oferă Grupului MOL un proiect major de dezvoltare cu risc redus în UE şi reprezintă cea mai mare oportunitate de creştere pentru divizia de explorare şi producţie (E&P) de la achiziţionarea unei participaţii de 9,57% în zăcământul ACG din Azerbaidjan, în 2019”, se arată în comunicat.

În urma acestei tranzacţii, Grupul MOL va coopera cu companii de talie mondială, precum Chevron, în calitate de operator (35%), şi NewMed din Israel (30%) - ambele cu o vastă experienţă în exploatarea în ape de mare adâncime din zona de est a Mediteranei.

„Planul de dezvoltare a zăcământului include forarea a patru sonde şi înfiinţarea unei facilităţi plutitoare independente de producţie, care va fi amplasată în estul Mării Mediterane. Decizia finală de investiţie este prevăzută pentru anul 2027, iar prima livrare de gaz este aşteptată în 2031. Proiectul include, de asemenea, construirea unei conducte submarine de 250 km care va lega zăcământul de reţeaua de transport a gazului din Egipt”, se menţionează în comunicat.

Contravaloarea totală a tranzacţiei pentru Grupul MOL este de maximum 720 de milioane de dolari SUA (sub rezerva unor ajustări la momentul finalizării tranzacţiei), sumă care include plăţile condiţionate ce reflectă etapele cheie ale derulării proiectului.

„Acest acord demonstrează că MOL nu se opreşte niciodată. În timp ce în Europa Centrală lucrăm susţinut pentru a menţine şi dezvolta securitatea aprovizionării, în partea de sud a Europei demarăm unul dintre cele mai importante proiecte de explorare şi producţie din istoria noastră. În contextul incertitudinilor geopolitice actuale, diversificarea şi extinderea prin active de înaltă calitate şi parteneri internaţionali de renume sunt esenţiale pentru a ne menţine rezilienţa şi competitivitatea. Acordul consolidează Grupul MOL şi întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est” ,a declarat preşedintele şi directorul general al Grupului MOL, Zsolt Hernádi.

El spune că tranzacţia este în concordanţă cu strategia noastră de explorare şi producţie (E&P), care se concentrează pe consolidarea portofoliului internaţional, construind în acelaşi timp parteneriate strategice cu companii internaţionale de renume.

„Intrarea noastră pe piaţa din Cipru şi extinderea noastră în cadrul UE reprezintă repere importante pentru noi, întrucât acest activ de dezvoltare a gazelor offshore, de mare amploare şi cu durată lungă de viaţă, susţine obiectivele noastre de producţie pe termen lung şi ne va permite să înregistrăm o creştere semnificativă a bazei noastre de rezerve. Acest proiect reprezintă cea mai promiţătoare oportunitate de creştere pentru activitatea de explorare şi producţie a Grupului MOL de la achiziţionarea, în 2019, a unei participaţii în uriaşul zăcământ ACG din Azerbaidjan, şi sunt convins că va juca un rol-cheie în conturarea viitoarelor noastre linii de afaceri. Aştept cu mare nerăbdare să colaborăm cu partenerii noştri internaţionali pentru a transforma acest proiect într-o adevărată poveste de succes”, a precizat directorul general al Grupului MOL, Zsolt Hernádi.

Tranzacţia este preconizată să fie finalizată la începutul anului 2027, sub rezerva obţinerii aprobărilor din partea autorităţilor de reglementare şi a îndeplinirii condiţiilor de finalizare, se precizează în comunicat.

Portofoliul internaţional al Grupului MOL

Ca parte a portofoliului internaţional al Grupului MOL, compania deţine active de explorare şi producţie de petrol şi gaze în unsprezece ţări, cu activităţi de producţie în opt dintre acestea: Croaţia, Azerbaidjan, Irak, Kazahstan, Rusia, Pakistan, Egipt şi Ungaria.

Pentru a menţine obiectivul actualizat al strategiei SHAPE TOMORROW, şi anume un nivel de producţie de cel puţin 90 de mii de barili echivalent petrol pe zi în următorii 5 ani, MOL îşi propune să-şi consolideze în continuare portofoliul internaţional şi caută parteneriate strategice suplimentare, fiind semnate acorduri de cooperare cu compania naţională de petrol din Kazahstan (KazMunayGas), cu compania naţională de petrol din Azerbaidjan (SOCAR), cu compania naţională de petrol din Turcia (TPAO) şi cu Corporaţia Naţională de Petrol din Libia (NOC).