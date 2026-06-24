Mama băiețelului de 2 ani care suferea de o boală extrem de gravă a fost internată la spitalul de psihiatrie acum două săptămâni, în ziua în care a fost găsit și cel mic.

Femeia era într-o stare de depresie profundă, au spus medicii. Când a fost spartă ușa apartamentului, alături de mama de 22 de ani se aflau cei trei copii ai ei, micuțul de 2 ani care murise, sora lui geamănă și fratele lor mai mare, de 5 ani, toți trei bolnavi.

Procurorii nu s-au putut înțelege cu mama, așa că au cerut o expertiză psihiatrică. Cel mai probabil, anchetatorii au probe care arată că femeia a avut discernământ când și-a lăsat copiii să flămânzească, așa că o cercetează pentru omor calificat și rele tratamente aplicate minorului.

Între timp, cei doi copii rămași în viață au fost preluați în regim de urgență de Direcția pentru Protecția Copilului Galați și dați în grija unui asistent maternal. Mama lor urmează să fie propusă pentru arestare.