Darius a avut la dispoziţie un calculator şi a putut rezolva subiectele, despre care spune că au fost dificile.

”Un pacient minor al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a susţinut, astăzi, 23 martie 2026, Olimpiada Naţională de Informatică de pe patul de spital! La doar 14 ani, Darius Andrei Tănăsoiu a oferit o lecţie de curaj, perseverenţă şi pasiune pentru cunoaştere! Elev olimpic la informatică, el a demonstrat că adevărata performanţă nu înseamnă doar inteligenţă, ci şi o voinţă extraordinară”, au transmis, luni, reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.

Aceştia au precizat că Darius, elev al Colegiului Naţional ”Spiru Haret”, s-a calificat la Olimpiada Naţională de Informatică şi trebuia ca duminică, 22 martie 2026, să plece spre Baia Mare, unde a avut loc etapa naţională.

”Sper la medalie de argint sau de bronz”

”În cursul dimineţii de sâmbătă, 21 martie 2026, Darius a fost supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale şi nu a mai putut pleca. De sâmbătă, Darius se află internat în Secţia Chirurgie Generală I Cu sprijinul profesorilor săi, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, dar şi al reprezentanţilor unităţii medicale, Darius, cu aceeaşi determinare care l-a făcut olimpic, a susţinut proba naţională chiar din salonul unde este internat”, a mai transmis unitatea medicală.

Darius a explicat că este a treia sa participare la Olimpiada Naţională, iar la precedentele a obţinut o menţiune şi locul al doilea.

”Problemele mi s-au părut cam grele. Sper la medalie de argint sau de bronz”, a afirmat elevul.