Eduard, geniul matematic din Caracal: 2 medalii de aur, 2 ani la rând în concurs global, locul 1 la Olimpiada Internațională

Eduard Ştefan a participat la concursul internaţional care a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, la Bangkok, în Thailanda, reuşind pentru al doilea an consecutiv să obţină medalie de aur la runda globală a competiţiei. Anul acesta, Eduard Ştefan, elev în clasa a V-a, a concurat la Categoria 2, clasele 5 - 6.

Elevul care a obţinut anul trecut două medalii de aur la competiţii internaţionale de matematică, Eduard Florin Ştefan, de la Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" din Caracal, a avut o nouă reuşită în Thailanda, unde duminică a urcat pe podiumul International Math Challenge 2026 în calitate de câştigător al unei medalii de aur la runda globală a concursului.

"A reuşit să obţină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte", a afirmat duminică, pentru AGERPRES, mama lui Eduard, Anca Maria Ştefan.

Reuşita acestuia este considerată "o nouă victorie strălucitoare" de reprezentanţii Şcolii Gimnaziale "Nicolae Titulescu" din Caracal, într-un mesaj postat duminică pe facebook.

Eduard a câștigat anul trecut primul loc și la Olimpiada Internațională de Matematică de la New York

"Eduard Florin Ştefan - din nou pe cea mai înaltă treaptă a lumii! Suntem martorii unei performanţe remarcabile! Elevul nostru, Eduard Ştefan Florin, a reprezentant la Categoria 2, clasele 5 - 6 şi a reuşit o "dublă" istorică pentru al doilea an consecutiv, câştigând două medalii de aur, pentru prima rundă şi pentru runda globală, la prestigiosul concurs internaţional de matematică din Thailanda, International Math Challenge (Global Round) 2026. Să câştigi aurul internaţional este o onoare, dar să-ţi aperi titlul şi să rămâi cel mai bun din lume, an de an, este o dovadă de geniu şi perseverenţă absolută. Eduard, eşti mândria Şcolii Gimnaziale "Nicolae Titluescu", a oraşului Caracal şi a întregii Românii şi, în primul rând, mândria părinţilor tăi! Felicitări ţie şi tuturor celor care îţi ghidează paşii spre excelenţă!", au transmis reprezentanţii şcolii în mesaj.

Eduard Ştefan a obţinut şi în 2025 medalie de aur la etapa finală a "Math Internaţional Challenge", care a avut loc în perioada 12 -17 februarie în Thailanda.

Tot anul trecut, în iulie, el s-a clasat pe primul loc şi la Olimpiada Internaţională de Matematică "Copernicus", desfăşurată la New York.

