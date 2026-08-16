Ministerul Apărării Naționale a fost sesizat în jurul orei 10:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la prezența unor presupuse resturi de dronă în mare.

O echipă EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, militarii au confirmat că obiectul era o dronă și au stabilit că aceasta nu avea încărcătură explozivă.

Drona a fost recuperată și predată Gărzii de Coastă, care va efectua investigații suplimentare pentru a stabili proveniența și circumstanțele în care obiectul a ajuns în Marea Neagră.

O dronă a intrat, duminică dimineaţă, în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi, anunţă MApN, care precizează că drona a fost doborâtă.

Este a patra dronă doborâtă de avioane de luptă NATO pe teritoriul României, după cele trei aparate doborâte într-un interval de trei zile, la sfârșitul lunii iulie.

Pe 29 mai, o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane - mamă şi fiu - au fost rănite, fiind transportate la spital.