Jared Isaacman, administratorul agenției spațiale americane, a dezvăluit într-un interviu surprinzător că, în opinia sa, șansele ca extratereștrii să existe undeva acolo sunt „destul de mari”.

Isaacman a declarat că în curând „vom integra telescoape care ne vor ajuta să continuăm această mare căutare” vorbind despre alte forme de viață inteligente în cadrul unui interviu despre misiunea lunară Artemis II, arată publicația „The Sun”.

Luni, patru astronauți au orbitat cu succes în jurul Lunii, aceasta fiind prima misiune cu echipaj uman de la încheierea programului Apollo în 1972. Deși nu au pășit pe suprafața lunară, ei au doborât recordul pentru cea mai mare distanță la care s-a aflat vreodată un om de Pământ.

Și, în timpul unei perioade tensionate de 40 de minute, echipajul – format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen – a pierdut legătura cu Pământul, în timp ce capsula Orion se îndrepta spre partea îndepărtată a Lunii, unde undele radio și razele laser nu pot ajunge.

Isaacman, care este administrator al NASA din luna decembrie, a fost el însuși în spațiu de două ori, în 2021 și 2024. În ciuda faptului că a împărtășit această predicție surprinzătoare, astronautul s-a grăbit să precizeze că, de fapt, nu a văzut niciun extraterestru.

„Am fost în spațiu de două ori, dar nu am întâlnit încă niciun extraterestru acolo sus. Nu am văzut nimic care să sugereze că am fost vizitați de vreo formă de viață inteligentă din spațiu. Dar dacă te gândești bine – avem 2 trilioane de galaxii acolo, cine știe câte sisteme stelare în fiecare dintre ele.

Aș spune că șansele ca, la un moment dat, să descoperim ceva care să sugereze că nu suntem singuri sunt destul de mari”, a declarat el pentru CNN.

Al 44-lea președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a dezvăluit în februarie că „există cu adevărat, dar eu nu i-am văzut”.

Obama a apărut la un podcast alături de YouTuber-ul Brian Tyler Cowen, spunând: „Nu sunt ținuți în Zona 51, nu există nicio bază subterană. Doar dacă nu există o conspirație uriașă și au ascuns asta de președintele Statelor Unite.”

Cel mai aproape de a dovedi că extratereștrii sunt reali este să căutăm posibile semne de viață trecută pe Marte, cred oamenii de știință.

Indicatorii minerali, craterele străvechi în care odinioară exista apă și vârfurile de metan sunt toate indicii cheie care sugerează că viața ar fi fost posibilă pe Planeta Roșie cu mult timp în urmă – dar încă nu există dovezi concludente.

NASA speră că programul Artemis va duce la construirea unei baze permanente pe Lună, care va servi drept rampă de lansare pentru explorarea și mai îndepărtată a sistemului nostru solar.

Ultimul moment important pentru Artemis II este revenirea în siguranță a capsulei pe Pământ, care este programată pentru vineri.