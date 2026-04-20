Oamenii legii au descoperit că individul, surprins atunci de o cameră de supraveghere, avea complici.

Înregistrarea arată momentul în care un individ stropește vehiculul cu un lichid inflamabil și îi dă foc. Apoi fuge. Flăcările au distrus complet mașina și s-au extins și la un alt autoturism, parcat în apropiere.

Aceste imagini sunt motivul pentru care, inițial, polițiștii căutau un singur suspect.

Dar ancheta a scos la iveală încă doi posibili vinovați.

Cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 31 de ani, ar fi pus incendierea la cale împreună.

Ba mai mult – pentru a nu fi prinși, aceștia și-ar fi schimbat hainele și ar fi folosit rute ocolitoare.

Anchetatorii pun totul pe seama unui conflict de durată cu familia proprietarului mașinii.

Indivizii au fost duși la audieri pentru a clarifica situația și urmează să ajungă în fața judecătorilor.