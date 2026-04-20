Ancheta a arătat că obiectul se află în zonă de aproximativ trei ani, fiind parte a unui proiect studenţesc.

”Astăzi, în jurul orei 20.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Corbu, în apropierea plajei, s-ar afla un obiect ce seamănă cu o componentă a unei rachete”, a transmis, duminică seară, IPJ Constanţa.

Sursa citată a menţionat că obiectul a fost identificat ca o componentă a unei rachete de testări, propulsie cu apă, şi nu conţine niciun element de muniţie.

”Din primele verificări efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că obiectul se află în locaţia respectivă de aproximativ trei ani şi ar face parte dintr-un proiect studenţesc”, a precizat Poliţia.