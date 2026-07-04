Organizația, care sprijină dezvoltarea profesională a dascălilor, susține că noile tehnologii i-ar ajuta pe copii să aplice lucrurile învățate la cursuri în viața reală.

Așa cum arată și ultimele rezultate de la Evaluarea Națională, elevii români au dificultăți la învățarea matematicii - aproape un sfert nu au reușit să ia notă de trecere anul acesta. Însă, inteligența artificială le-ar putea aduce mai aproape această disciplină, spun profesorii.

Măriuca Morariu, director executiv la Asipre Teachers: E foarte important să facem trecerea de la modul foarte procedural ancorat în formule și în memorizare în zona conceptuală în care elevii văd sensul, văd conceptele din spate, iar pentru asta trebuie să schimbăm designul învățării.

Țări care se confruntă cu scăderea nivelului de competență al copiilor la matematică au propus suplimentarea orelor dedicate acestei discipline. Există și la noi asemenea opinii.

În Franța au fost reintroduse orele de matematică obligatorie la profilul uman, după ce s-a constatat că elevii au lacune. Și în Regatul Unit a fost dezbătută extinderea studiului matematicii până la 18 ani, indiferent de specializare. Profesorii susțin însă că modul de predare contează mult.

Timp de două zile, la Brașov, profesorii participă la mai multe ateliere în cadrul cărora vor proiecta noi metode de predare a matematicii cu ajutorul inteligenței artificiale. Din toamnă, o parte dintre ele ar putea ajunge în fața elevilor.