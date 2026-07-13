Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, sunt așteptați să participe candidații care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie (peste 9.600):

stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs;

cel puțin 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Accesul candidaţilor are loc în intervalul 7:30 - 8:00, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, în lipsa acestuia/acestora, paşaportul în termen de valabilitate).

Proba va începe la ora 9:00 și are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1 - 2 ore în anumite situaţii speciale (exemple: pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere sau în situația în care proba se desfășoară prin dictarea conținutului acesteia de către un candidat cu anumite deficiențe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe pagina de internet a examenului.

Contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 21 iulie (până la ora 20:00) și 22 iulie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse și online la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare prin afișarea la sediul centrelor de examene în ziua susținerii probei scrise.

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 27 iulie. Acestea vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie - 18 august 2026.

Elaborarea subiectelor pentru cele 106 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise sunt asigurate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa pe pagina web dedicată (ora 15:00) și la avizierele centrelor de examen.

Disciplinele de examen/specializările cu un număr substanțial de candidați care pot susține proba scrisă sunt: educatoare / profesor pentru învățământ preșcolar în limba română (2.506 candidați), învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română (1.902 candidați), educator-puericultor în limba română (576 de candidați), psihopedagogie specială (544 de candidați) și educaţie fizică şi sport (506 candidați).

Toate sălile care găzduiesc proba scrisă, precum și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor etc. sunt monitorizate audio-video.

Media minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Candidații care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar (obiectivul în sine al examenului). Cu alte cuvinte, prin obținerea definitivării în învățământ, cadrele didactice depășesc etapa de debutant și au posibilitatea de se înscrie pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat în centre constituite la nivel național pe discipline.

Examenul naţional pentru definitivare în învăţământ poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori.