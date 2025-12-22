Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

Recent, prin OUG 78/2025, au fost aduse modificări prevederilor privind majorarea impozitelor pentru mașinile hibride, care alterează Legea 239/2025 din Pachetul Fiscal 2. În acest context, un consultant fiscal a explicat ce trebuie să știe proprietarii despre aceste schimbări, scrie Agerpres.

La finalul lui 2024, în România erau înmatriculate 8,44 milioane de autoturisme dintre care aproape 267.000 sunt cu motorizări de tip hibrid și aproape 50.000 de autoturisme electrice, conform datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Astfel, mașinile hibride vor fi supuse unei creșteri semnificative a impozitului, semnalând faptul că autoritățile și-au schimbat poziția față de aceste vehicule.

Creștere chiar și de 1149% pentru unele modele

„Guvernul a actualizat capul de tabel prevăzut inițial în Pachetul 2 de măsuri fiscale (Legea 239/2025). Dacă analizăm ultima coloană, observăm că, pentru o mașină de 2.499 cm³, impozitul anual a trecut de la 76,3 lei la 953,36 lei. În același timp, reducerea de 95% aplicată anterior de multe consilii locale, care cobora impozitul la aproximativ 50 de lei, a fost eliminată”, a explicat Anamaria Chiru, consultant fiscal.

Conform acesteia, majorarea se datorează modificării unității de referință în noul cap de tabel, care raportează sumele la 200 cm³. Anterior, tabelul menționa „lei/auto hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”, însă noua OUG prevede „lei/200 cm³ hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”.

De asemenea, pentru vehiculele hibride cu emisii de CO2 de maximum 50 g/km, reducerea impozitului poate fi doar de până la 30% din valoarea tabelară pentru hibride, conform hotărârilor consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului București. Astfel, în aceste cazuri, impozitul va reprezenta cel puțin 70% din valoarea tabelului, ceea ce în exemplul dat înseamnă un impozit de 667,35 lei.

Ca punct de comparație, un autoturism cu aceeași capacitate cilindrică de 2.499 cm³, dar cu norma de poluare E4, va plăti un impozit anual de 1.107,05 lei, în timp ce unul cu norma de poluare E6 va ajunge la 972,11 lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













