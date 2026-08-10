Vestea bună e că peste 90% din candidații promoției curente, picați în iulie, adică peste 21.000, au venit pentru a doua șansă.

Urma scapă turma și poți împușca doi iepuri dintr-un singur foc. Iată două vorbe de duh pe placul unui candidat.

Reporter: Ai venit pentru bac?

Elev: „Cum să nu! Pentru ce altceva?”

A sosit chiar înainte ca porțile centrului de examen să se încuie. Și a reușit să se facă remarcat, înainte să intre la prima probă scrisă.

Reporter: Din 16 opere, cât ați învățat?

Elev: „Câte un pic din fiecare.”

Concurenții acestei sesiuni au ratat acest examen cel puțin o dată. Fie au luat medii sub 6, fie n-au scăpat de corijențe până la perioada de înscriere.

Elev: „De la noi din clasă nimeni n-a luat bac-ul. Pe bună dreptate nu ne-a băgat în bac, că nu eram nimic de capul nostru”.

Cert e că mulți tineri au câștigat între timp ceva maturitate în gândire și sunt pregătiți mental pentru un eventual eșec.

Elev: „Nu știu, ce prind, acolo prind și banii doar să iasă, nu contează”.

Alții țintesc chiar neașteptat de sus.

Elev: „Vreau să intru în armată. Nu pot să știi dacă ești pregătit sau e pentru tine până nu încerci”.