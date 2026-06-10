Dar, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, unele județe au raportat deja că au liceeni cu peste o mie de absențe, care vor rămâne probabil corigenți sau repetenți.

Chiulul elevilor și toleranța exagerată a profesorilor în fața acestui fenomen au dus România pe primul loc în Europa în privința eșecului la examene. Ministerul Educației insistă că investițiile făcute pentru a-i atrage pe copii la școală au o eficiență limitată dacă părinții nu au grijă ca școlarii să ajungă la ore.

Absențele nemotivate au început să apară cu zecile în cataloage încă din clasele primare, avertizează experții internaționali. La vârste mici, de vină este lipsa de implicare a părinților, cred directorii școlilor din mediul rural și din periferia urbană.

Liviu Pavel, directorul școlii 136: „Păi dacă mama se scoală la 10, cum ar putea copilul să vină la 8 la școală? Sigur, există înțelegerea părinților că școala e obligatorie, e necesară. E o teorie. Da, între teorie și practică e marea schismă. Nici vorbă ca să se scoale mama la 7, să-i dea un ceai cu o felie de pâine și să-l aducă la poarta școlii.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Organizația OCDE, care coordonează testele PISA, a stabilit corelații directe între performanța mediocră a elevilor de 15 ani și numărul de zile în care aceștia nu s-au prezentat la școală. La științe, din 90 de țări, România se află pe locul al treilea, după Thailanda și Indonezia, în privința punctajului foarte slab obținut de elevii care au declarat că au chiulit cel puțin trei luni în ultimul an școlar. La citire ocupăm un nedorit loc 4 în lume la eșecul școlar, iar la matematică locul al șaptelea.”

Cei din Ministerul Educației susțin că directorii de școli și diriginții ar trebui să aplice mai hotărât sancțiunile legale.

Sorin Ion, secretar de stat: „Măsuri există, important este, evident, să le și aplicăm. Există chiar și posibilitatea repetenției din cauza absențelor.”

Ceea ce se întâmplă, de fapt, foarte rar. Abia în acest an, mai multe inspectorate au început controale neanunțate.

Alina Meclea, inspector școlar: „Sunt 12 din 30.”

Reporter: „De ce lipsesc ceilalți?”

Alina Meclea, inspector școlar: „Pentru că știu că nu li se întâmplă nimic dacă nu vin.”

O jumătate de milion de euro au fost investiți în ultimii trei ani, prin programe europene și din bugetul local, în această școală generală, pentru a scădea numărul mare de absențe acumulate încă de la nivelul primar. Pentru a-i motiva să vină la cursuri, elevii au primit ghiozdane și rechizite, jocuri, dar și produse de igienă și haine. Laboratoarele au truse, hărți și machete.

La primele cinci absențe, sistemul școlii cere raportarea către familie. Altfel, la 10 absențe nemotivate, bursele sunt suspendate, inclusiv cea socială.

Elena Radu, profesor: „Am achiziționat și catalogul electronic și uite ce frumos generează fișe de progres ale copiilor. Nu te mai poți prevala de lipsa de timp ca să nu înștiințezi părinții la timp despre situația copiilor. Deci pentru geografie.”

Reporter: „Câte sunt?”

Elena Radu, profesor: „22. Majoritatea copiilor caută aurul. ”

Absenteismul a scăzut deocamdată cu doar câteva procente, dar specialiștii spun că este nevoie de cel puțin cinci ani pentru un impact real.