Din acest motiv, Ministerul Dezvoltării ia în calcul extinderea programului „Sfânta Ana”, de construire a creșelor - mai ales în localitățile din jurul marilor orașe.

În comuna Baciu, din județul Cluj, în care trăiesc peste 10.000 de oameni, prima creșă a fost deschisă anul trecut, în toamnă. Însă are doar 35 de locuri, iar cererea a fost de aproape trei ori mai mare. Astfel, mulți părinți s-au văzut nevoiți să-și înscrie copiii la instituții din Cluj-Napoca și, implicit, să facă naveta cu ei.

Cristian Filip, educatoare: ”E foarte greu pentru ei, este o dorință foarte mare a părinților să redeschidem cât mai multe creșe pentru a putea să își reia activitatea la locul de muncă”.

O a doua creșă a fost inaugurată recent în comună, prin programul „Sfânta Ana”. Are 1.200 de metri pătrați și e construită pe un singur nivel.

Creșa are o capacitate de 40 de locuri pentru cei mici. E dotată cu patru dormitoare, două camere de joacă, două vestiare, patru grupuri sanitare, dar și spații pentru servirea mesei.

János Balázs, primarul comunei Baciu: ”Cererea a fost enormă, pe viitor va trebui să găsim resurse pentru a lărgi în continuare structura antepreșcolară”.

150 de proiecte de creșe se află în derulare la nivel național

Problema e generalizată la nivel național. Cele mai multe creșe sunt concentrate în orașe, în timp ce în zona rurală, părinții se străduiesc să găsească un loc pentru copii. Cu atât mai rău e că numărul lor crește doar cu 5% anual, iar ritmul este mult prea lent pentru a acoperi nevoile oamenilor.

În acest context, se discută despre extinderea programului „Sfânta Ana”, prin care au fost construite, până acum, aproape 50 de creșe, cu bani din PNRR și din bugetul de stat. Alte 150 de proiecte sunt deja în derulare.

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: ”După ce acest program se închide pe partea de finanțare europeană, vom mai face o evaluare undeva la sfârșitul anului, pentru că există o cerere. În județul Cluj avem deja trei comune, la fel la Timișoara, la Iași, la Oradea. E o chestiune care va fi necesară și în alte părți ale țării”.

România se află pe ultimele trei locuri în ceea ce privește ponderea copiilor sub 3 ani incluși în sistemul de educație timpurie, potrivit Eurostat.