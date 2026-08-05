Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime, să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10.

Pentru unii profesori sosiți în centrele de repartizare, drumul până aici a durat doar un an de când au absolvit facultatea.

Alexandra Buruiană, profesoară: „Terminasem informatica și, ca orice proaspăt absolvent, mă îndreptat spre mediul privat. Stil birou, multinațională. Eu am avut anul acesta copiii de a cincea și de a opta”.

Pentru alți colegi, a trecut mai mult de un deceniu, până să încerce o carieră didactică.

Profesor: „Am lucrat la un moment dat și în mediul privat, dar nu în învățământ. E prima încercare după mulți ani, n-am mai fost în ultimul timp, de când s-au mai schimbat”.

La fiecare materie, dascălii trebuie să adune 20 de ore pe săptămână, cu două mai multe față de acum un an.

Cu media 9,60, Roxana va preda, din septembrie, în doar două școli. Cei cu note mici vor alerga între 4-5 unități sau nu vor găsi post deloc.

Corespondent PRO TV: „Ca să înțelegem cât de extinsă e plaja de selecție și cât de greu e să obții un post stabil în învățământ, trebuie să vedem cifrele. 40.000 s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10, în toată țara. Pentru câștigători sunt disponibile 6100 de posturi. Așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an”.

Obținerea postului este totuși și o chestiune de tactică. Spre deosebire de colegii în vârstă, care așteaptă să apară un loc în județul unde locuiesc, tinerii sunt dispuși să se mute.

Denis Marian, profesor: „Anul trecut am terminat facultatea și a fost și primul an în învățământ. Sunt din Iași, acolo nu erau suficiente posturi și am decis să mă mut la București, deoarece sunt mai multe posibilități. Și am intrat pe un post complet”.

Noii titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. 30% dintre cadrele didactice au peste 50 de ani. Doar 10% sunt tineri sub 30.