Potrivit Ministerului de Externe sunt de 20 de ori mai mulți ca acum 4 ani. S-au diversificat şi preferinţele lor. Nu se mai orientează doar spre Medicină, ca în trecut ci vor să studieze şi informatică, inteligenţă artificială sau chiar psihologie.

Din Asia, Africa sau America Latină - 150 de ţări în total - 88.000 de tineri străini şi-au depus dosarul anul acesta, arată datele Ministerului de Externe.

Unii dintre cei care vor fi acceptaţi, spun că vor studia în limba română. Un semn că ar putea rămâne aici. Este și cazul lui Ali, care la finalizarea studiilor la politehnică e decis să se stabilească în Timișoara.

Ali Merie, student: „A fost peste așteptările mele, iar România, și în special Timișoara, are mulți giganți în tehnologie, deci e un loc perfect de a urma o carieră.”

De altfel, la Politehnica timişoreană s-a dublat numărul dosarelor depuse, spun reprezentanții instituției.

Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnică Timișoara: „Ei vin pentru specializări precum cele din domeniul IT, construcții, mecanică, chimie din acest an.”

La Universitatea de Vest sunt candidaţi din 83 de state, iar numărul doritorilor a ajuns la 3.332, aproape dublu faţă de anul trecut.

Andrei Nistorescu, referent Universitatea de Vest Timișoara: „Studenții internaționali continuă la programe destul de variate pentru Psihologie. Alții rămân la noi și pentru programe la Facultatea de Economie, Administrarea Afacerilor, Finanțe”.

Marco Munoz, student din Cuba: „Studiez economia și turismul. E așa, un mix.”

Dacă în trecut tinerii veneau la noi ca să studieze cu precădere Medicina, acum sunt interesați și de alte domenii.

Dr. Daniela Popescu, prorector UTCN Cluj-Napoca: „Avem într-adevăr o creștere semnificativă a studenților în zona de ingierie civilă, în zona de inginerie electrică, inginerie medicală, pe partea de robotică.”

Statul român oferă 245 de burse, iar restul candidaților admiși vor plăti taxe între 2.000 și 7.000 de euro, dacă prind un loc, conform datelor Ministerului de Externe.

Khaled, care a venit din Siria ca să studieze Computer Science la Timișoara spune că studiul în România oferă avantaje: suntem în Uniunea Europeană, avem taxe acceptabile pentru ei, dar şi un proces de admitere simplu.

Khaled Assaf, student: „Am căutat mai multe țări, dar România a câștigat pentru că are o calitate bună a educației, e o țară cu o cultură bogată și nu este scumpă, ceea ce e foarte bine pentru studenții internaționali”.

Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Educației, numărul studenților străini din România a crescut constant în ultimii ani.