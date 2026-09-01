Potrivit unei solicitări a ambasadorului SUA în România care a fost analizată marţi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii intenţionează să-şi sărbătorească cea de-a 251-a aniversare "printr-o ceremonie formală şi un bal".

Bal al US Marines la Parlament, cu 600 de invitați

"La acest eveniment dorim să invităm parteneri români, membri ai corpului diplomatic local şi alţi oaspeţi distinşi, pentru a celebra această ocazie specială şi a consolida în continuare parteneriatul nostru strategic. În sprijinul acestui demers dorim să solicităm din nou permisiunea Parlamentului de a organiza acest eveniment la Palatul Parlamentului. Concret, dorim să desfăşurăm evenimentul în seara zilei de joi, 5 noiembrie, în Sala Unirii (împreună cu sălile adiacente Tache Ionescu şi I.I.C. Brătianu). Estimăm un număr de aproximativ 600 de invitaţi", se arată în solicitarea ambasadorului SUA adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.