Atât cursa spre Brașov, cât și cea spre Constanța au ajuns cu întârziere, iar CFR Călători confirmă că a fost vorba despre probleme tehnice. Pasagerii, în schimb, se declară, în mare parte mulțumiți de condițiile din vagoane.

Trenul 3025 a parcurs joi distanța București - Brașov în cinci ore. La Predeal, garnitura avea aproape o oră întârziere, dar a mai recuperat puțin pe ultimii kilometri.

Femeie: „Am înțeles că nu a avut bateria încărcată.”

Bărbat: „De la Ploiești Vest trenul s-a resetat, era foarte cald, nu mergea aerul condiționat.”

Printre pasagerii primei curse s-a aflat și ministrul Transporturilor. Radu Miruță a urcat în tren la București, dar a coborât după câteva stații. Evaluarea sa a fost publicată pe contul personal de Facebook.

Trenurile fabricate pentru România de compania poloneză Pesa au ajuns în țară în ianuarie și au stat luni întregi pe linii moarte. Potrivit ministrului Transporturilor, nu au putut circula pentru că lipsea o hală de mentenanță. În mai, Radu Miruță a semnalat public că garniturile sunt lăsate în Gara Obor și a cerut punerea lor în circulație.

Tânăr: „Până acum acesta este cel mai bun tren cu care am călătorit.”

Garniturile pot circula cu o viteză maximă de 160 de kilometri pe oră și au trei vagoane, cu o capacitate totală de până la 465 de pasageri. Au podea joasă, aer condiționat, internet Wi-Fi și panouri electronice de informare.

CFR Călători a confirmat că primul tren pus în serviciu a avut întârzieri din cauza unor resetări iar explicația a venit de la producător.

„Repornirea sistemului pe ruta București–Brașov a fost necesară pentru a reseta software-ul instalației de climatizare, care funcționează în regim de solicitare intensă din cauza temperaturilor ridicate actuale”, a declarat Hanna Wisniewska-Sirbu, reprezentant PESA în România.

Și prima cursă către Constanța a ajuns la destinație cu 25 de minute întârziere.

Bărbat: „A durat foarte mult dar condiții foarte bune.”

Fată: „Eram foarte fericită în trenul nou și nu ne așteptam la așa ceva dar nu poate fi totul perfect.”

Potrivit CFR Călători, trenul a staționat mult la Fundulea, din cauza unei defecțiuni la o ușă. Reprezentantul Pesa spune că problema a fost minoră și remediată imediat.

Am cerut un punct de vedere și ministrului Transporturilor. Radu Miruță ne-a transmis, prin intermediul șefei de cabinet, că participă la unele ședințe și că va reveni cu un răspuns. Vom prezenta poziția sa imediat ce o primim.

România a cumpărat - prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară - de la Pesa 62 de trenuri, pentru cursele Regio și Regio Expres. Contractul valorează aproape 2,8 miliarde de lei.