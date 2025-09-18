Câți bani trebuie să scoată luna din buzunare părinții care vor să își dea copiii la afterschooluri private

Stiri Educatie
18-09-2025 | 20:02
×
Codul embed a fost copiat

„Ar trebui să ne mutăm, pentru un after school gratuit!” Asta spun, mai în glumă, mai în serios, părinții care plătesc mult la un after school privat, într-o localitate unde acesta e singura opțiune.

autor
Adriana Stere

Unele primării au extins programele „școala după școală”, în care îi plătesc inclusiv pe învățători. Însă numărul doritorilor este aproape întotdeauna mai mare decât al locurilor, care se ocupă imediat.

Din mulțimea școlarilor care termină programul la prânz, unii se grăbesc la joacă.

Alții o iau spre locurile în care se ține „școala de după școală”, ori sunt preluați de mașinile acestor centre.

Când ambii lucrează, chiar de acasă, înscrierea copiilor la after school e o necesitate.

Citește și
scoala, after school
Un after school din Bucureşti a fost închis. Ce au găsit inspectorii ANPC

Sistemul public rămâne insuficient

Corespondent PROTV: „În capitală avem cam 100.000 de școlari de nivel primar și în jur de 15.000 de locuri la programele after school finanțate de primăriile de sector. Sistemul preferat de părinți e acesta – copiii rămân după ore în școala lor. Își fac temele supravegheați, iau prânzul și mai târziu o gustare. În alte locuri, cei înscriși la „școala după școală” sunt culeși cu microbuzul de la mai multe unități și duși la centre unde se adună și 500 de elevi.”

Prof. Daniela Voinea, director:Am ajuns la 300. Până la momentul în care primăria a finanțat, nu aveam posibilitatea să îi ținem decât cu plată.”

Bărbat: „Se cam plictisea cu noi, noi lucrând de acasă. Și am decis să meargă la after pentru activități în plus. Ne-am informat și am aflat cam care este prețul. Cam 2.000 de lei.”

Centrele particulare cer între 900 și 2.500 de lei lunar, în funcție de localitate și zonă. Învățământul obligatoriu nu include, ca-n alte țări, facilități integrate în toate școlile, unde copiii să-și pregătească lecțiile pentru a doua zi. Timid, autoritățile locale au început să dezvolte proiecte care acoperă gratuit această nevoie a familiilor.

Anul trecut, în registrele ANAF se aflau 780 de firme care prestau activități tip after school.

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, elevi, after school,

Dată publicare: 18-09-2025 20:01

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
Citește și...
Părinții fac greu față scumpirilor: Copiii sunt mutați de la școlile private din cauza taxelor mari
Stiri Educatie
Părinții fac greu față scumpirilor: Copiii sunt mutați de la școlile private din cauza taxelor mari

Creșterea în raport cu inflația a taxelor din învățământul privat, dar și în cazul programelor de tip after school, i-a pus serios pe gânduri pe mulți părinți.  

Un after school din Bucureşti a fost închis. Ce au găsit inspectorii ANPC
Stiri actuale
Un after school din Bucureşti a fost închis. Ce au găsit inspectorii ANPC

Un after school din Bucureşti a fost închis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor după ce au fost găsite produse expirate, mizerie, iar blocul alimentar funcţiona fără autorizaţie sanitar-veterinară.

Blocuri ANL in sate de batrani si centre after school fara angajati. Proiectele fara minte gandite de primarii din Romania
Stiri Sociale
Blocuri ANL in sate de batrani si centre after school fara angajati. Proiectele fara minte gandite de primarii din Romania

Se spune ca bugetele comunelor sunt sarace si oamenii abia se descurca, dar si acolo unde s-au facut proiecte cu bani europeni unii si-au dat cu stangul in dreptul.

Recomandări
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Septembrie 2025

49:30

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28