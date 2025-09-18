Câți bani trebuie să scoată luna din buzunare părinții care vor să își dea copiii la afterschooluri private

„Ar trebui să ne mutăm, pentru un after school gratuit!” Asta spun, mai în glumă, mai în serios, părinții care plătesc mult la un after school privat, într-o localitate unde acesta e singura opțiune.

Unele primării au extins programele „școala după școală”, în care îi plătesc inclusiv pe învățători. Însă numărul doritorilor este aproape întotdeauna mai mare decât al locurilor, care se ocupă imediat.

Din mulțimea școlarilor care termină programul la prânz, unii se grăbesc la joacă.

Alții o iau spre locurile în care se ține „școala de după școală”, ori sunt preluați de mașinile acestor centre.

Când ambii lucrează, chiar de acasă, înscrierea copiilor la after school e o necesitate.

Sistemul public rămâne insuficient

Corespondent PROTV: „În capitală avem cam 100.000 de școlari de nivel primar și în jur de 15.000 de locuri la programele after school finanțate de primăriile de sector. Sistemul preferat de părinți e acesta – copiii rămân după ore în școala lor. Își fac temele supravegheați, iau prânzul și mai târziu o gustare. În alte locuri, cei înscriși la „școala după școală” sunt culeși cu microbuzul de la mai multe unități și duși la centre unde se adună și 500 de elevi.”

Prof. Daniela Voinea, director: „Am ajuns la 300. Până la momentul în care primăria a finanțat, nu aveam posibilitatea să îi ținem decât cu plată.”

Bărbat: „Se cam plictisea cu noi, noi lucrând de acasă. Și am decis să meargă la after pentru activități în plus. Ne-am informat și am aflat cam care este prețul. Cam 2.000 de lei.”

Centrele particulare cer între 900 și 2.500 de lei lunar, în funcție de localitate și zonă. Învățământul obligatoriu nu include, ca-n alte țări, facilități integrate în toate școlile, unde copiii să-și pregătească lecțiile pentru a doua zi. Timid, autoritățile locale au început să dezvolte proiecte care acoperă gratuit această nevoie a familiilor.

Anul trecut, în registrele ANAF se aflau 780 de firme care prestau activități tip after school.

