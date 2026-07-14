Peste o săptămână, platforma Ministerului Educației va face automat distribuția în funcție de note și de profilul dorit. Primii repartizați vor fi cei cu 10 la Evaluarea Națională.

E un proces obligatoriu prin care trec 122.000 de absolvenți de gimnaziu. Cu părinții și diriginții alături, predau la secretariate listele cu coduri aduse de acasă, asociate liceelor și profilelor unde ar vrea să fie admiși, în ordinea priorităților.

O singură cifră greșită poate trimite copilul într-un loc nedorit, iar repartizarea nu poate fi contestată.

Elev: „Mie îmi place mai mult pe uman”

Cu cât nota primită la evaluarea națională este mai mare, cu atât candidatul are șanse mai mari să ajungă în liceul dorit.

Elev: „Îmi place chimia. Avem profesori foarte faini și fac orele foarte interesante. Vreau să mă fac dentist. Ortodont”.

Bogdan Cîrstea, profesor de istorie: „Vor liceu teoretic, pentru că vor să meargă mai departe la studii universitare. Domeniul tehnologic presupune o specializare într-o meserie, și atunci la final de liceu intri deja în piața muncii!”.

Corespondent PRO TV: „După repartizarea computerizată de pe 22 iulie, elevii vor afla la ce liceu și la ce profil le-a rezervat un loc platforma informatică. Vor rămâne acolo cel puțin până la începutul clasei a X-a, pentru că transferurile sunt interzise în clasa a IX-a, cu 3 excepții... adaptare eșuată în noul colectiv, probată cu documente de la psihiatru. Familia se mută, iar elevul nu poate face naveta sau are dizabilități și nu poate ajunge singur la liceu”.

Copiii cu note modeste la examen au de completat chiar și 200 de opțiuni. În orașele mari, pot merge până la 300 de variante deoarece pe aceleași locuri se vor înscrie și colegi din județele din jur. E drept, toate notele sunt ușor mai scăzute ca anul trecut, așadar ultimele medii de admitere vor fi mai mici.