Corespondent PROTV: „Potrivit legii, orice liceu o poate organiza începând cu vara viitoare, în limita a 50% din locuri, un examen separat de Evaluarea Națională. Liceele pot decide la ce materii sunt testați elevii, ar trebui să fie însă cel mult două probe. Organizațiile și asociațiile de profil spun că acest model de examen nu este unul potrivit - deși subiectele ar trebui să fie standardizate, școlile sunt cele care stabilesc modul de admitere. Acesta poate lăsa de dorit, se pot crea inegalități, pot fi favorizați anumiți elevi și pot fi încurajate meditațiile. Printre altele, nu sunt specificate modalități de anonimizare reală a numelui elevului, o rudă poate supraveghea un membru al familiei, iar lucrările sunt corectate în cadrul unității de învățământ, inclusiv după contestații. Acestea sunt doar câteva neregulile pe care le-au scos evidențiat părinții, dar și alți actori din domeniu. Multe colegii mari au anunțat că refuză să organizeze acest examen. În același timp, deputata PNL Raluca Turcan a depus un proiect de lege prin care propune amânarea cu patru ani a noilor reguli pentru admiterea la liceu, timp în care ar trebui să fie găsit un sistem de evaluare mai corect. Un nou proiect de lege de amânare a controversatului examen de admitere la liceu a fost depus astăzi și de președintele Comisiei pentru învățământ din Cameră. Proiectul său amână cu doar doi ani aplicarea admiterii suplimentare.”